Ali Kenanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Ali Kenanoğlu oldu. HDP adayı Ali Kenanoğlu, Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Balıkesir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Ali Kenanoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Balıkesir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Ali Kenanoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Balıkesir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Balıkesir aday yarışı ve Balıkesir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Balıkesir Seçim Bilgileri

Balıkesir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Balıkesir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Kenanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Kenanoğlu, Balıkesir yarışında % 1,30 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Ali Kenanoğlu toplamda 10.195 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Kenanoğlu Kimdir?

İstanbul Universitesi Sosyoloji Bölümünde öğrencidir. Muhasebe ve finansman alanında yöneticilik yaptı. Kooperatifler ve Kat Mülkiyeti konularında deneyimlidir.Uzun zaman demokratik kitle örgütleri yöneticiliği; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Boğaziçi Alevi Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu gibi birçok Alevi kurumunun kuruluşunda yer alıp yöneticilik yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, forum ve panelde, din - devlet ilişkileri, Alevilik ve tarihî konular ile güncel siyasi konular üzerinde konuşmalar yaptı, tebliğler sundu. Bu konular üzerine birçok tebliğ ve makale kaleme aldı. Evrensel gazetesi köşe yazarlığı yaptı.

25 ve 27. Dönem HDP istanbul Milletvekili olan Kenanoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

HDP Balıkesir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.