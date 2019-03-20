Ali Kılıç'tan 'E-Belediye' ve 'Başkan Sensin' Projeleri

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Uygulayacağımız 'E-Belediye' ve 'Başkan Sensin' projeleri ile hemşehrilerim belediyeye akıllı telefonları kadar yakın olacak" dedi.Başkan Adayı Ali Kılıç, kent merkezindeki seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. Esnafa projelerini anlatıp destek isteyen Ali Kılıç, özellikle 'E-Belediye' ve 'Başkan Sensin' projeleri ile vatandaşların belediyeye akıllı telefonlar kadar yakın olacağını anlattı.Termelilere özel web sitesiBeraberinde bir grup partili ile birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Ali Kılıç, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı projelerinin tanıtımını da yapıyor. Kılıç, "Birlikte yönetim ilkesinden yola çıkarak 'www.termeninfikri.com' sitesini kurduk. Bu site üzerinden Terme halkının görüş ve isteklerinin başkana iletilmesi sağlanacak. Ayrıca vatandaşın fikirlerini paylaşabilecekleri forum sayfaları oluşturularak dilek ve şikayetler burada yayımlanacak" diye konuştu.'Mobil Başkan' hizmete girecekE-Belediye Projesi'nden de bahseden Ali Kılıç, "E-Belediyecilik ve E-Belge Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi'ni en kısa sürede hizmete açarak bütün belediyecilik iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyacak, böylece halkımızın hizmetine sunacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkımız için hazırlayacağımız Mobil Başkan, İOS ve Android uygulaması ile belediye yetkililerinin temel, idari ve mali verilere sistem üzerinden en güzel haliyle erişilebilmesini sağlayacağız. Kısacası Termeliler belediyeye akıllı telefonları kadar yakın olacak" şeklinde konuştu."Evde, sokakta herkes mutlu olacak"Başkan Adayı Ali Kılıç, en büyük amaçlarının Terme'yi Termelilerle birlikte yönetmek olduğunu belirterek, "Bunu yaparken de teknolojinin bizlere sağladığı tüm imkanları kullanmayı hedefliyoruz. Her mahallemizin kendine has sorunları olduğunu bildiğimiz kadar öncelikli çözüm yollarını da biliyoruz. Bu nedenle bütün mahallelerimizi geziyor, halkımızla buluşuyor, görüşlerini alıyor, şimdiden projelerimizi tanıtıyoruz. Evinde, sokağında, mahallesinde mutlu edemeğimiz hiç kimseye gerçek hizmeti ulaştıramamışız demektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN