Ali Kılıç'tan "Her Mahalleye Arşiv" Projesi

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç , her mahallenin arşivini oluşturarak sorunları yerinde çözeceklerini söyledi.Ali Kılıç, Gökçeağaç Mahallesi'ndeki halk buluşmasında projelerini anlattı, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Gökçeağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda bir araya geldiği mahalle sakinlerine bir konuşma yapan Ali Kılıç, belediye başkanı seçilmesi halinde kurum içerisinde her bir mahalleye ait arşiv oluşturacaklarını açıkladı. Kılıç, "Bu arşivleme çalışmasının en önemli özelliği maddi durumu olmayan ailelerin tespit edilmesini ve bunlara yardım yapılmasını sağlamak olacak" dedi.Askere, üniversiteye gidene harçlıkSosyal belediyecilik adına ne yapılması gerekiyorsa kendilerinin de yapacağının sözünü veren Ali Kılıç, "Örneğin, maddi açıdan sıkıntı içerisinde olan ailelerimizin özellikle çocuklarına, gençlerine sahip çıkacağız. Askere ya da üniversiteye giden gencimizin cebine ilk harçlığı biz koyacağız" şeklinde konuştu.Arşivleme çalışmasını muhtarlarla birlikte yapacaklarını vurgulayan Başkan Adayı Ali Kılıç, "Muhtarlarımızla sürekli görüşerek sorunları yerinde çözeceğiz. Hepinizin şunu çok iyi bilmesini istiyorum ki, hak ve hakikatten, adaletten asla ayrılmayacağım. Her mahallemize aynı özeni, her vatandaşımıza aynı sevgi ve muhabbeti göstereceğim" ifadelerini kullandı.Ali Kılıç'ın Gökçeağaç'taki halk buluşmasına kendisine AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ile MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel de eşlik etti. - SAMSUN