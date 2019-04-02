Ali Kiremitci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM SUNGURLU belediye başkan adayı olan Ali Kiremitci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM SUNGURLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Kiremitci isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM SUNGURLU adayı Ali Kiremitci kimdir? BTP ÇORUM SUNGURLU adayı Ali Kiremitci yüzde kaç oy aldı?

Ali Kiremitci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM SUNGURLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Kiremitci SUNGURLU ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. SUNGURLU ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Ali Kiremitci adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

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