"Ali Koç'a teşekkür ederiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Arnavutluk karşılaşması öncesinde milli takım ürünlerinin de satıldığı Fenerium mağazasını gezdi. Özdemir, Fenerbahçe'nin kendi mağazasını ismini değiştirerek milli takıma adadığını belirterek, "Bütün milli takım ürünlerini burada sergilediler. Kendilerine bu misafirperverliklerinden dolayı başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz" dedi.A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri, statta bulunan Fenerium mağazasını gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, "Türk milli takımı yönetim kurulu tarafından İstanbul'da oynaması için karar verdi. İlk maçımızı Beşiktaş'ın stadyumunda oynadık. İkinci maçımızı Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağız. Son maçımızı da Galatasaray'ın stadında İzlanda ile oynayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü kendi mağazasını ismini değiştirerek milli takıma adadı. Bütün milli takım ürünlerini burada sergilediler. Kendilerine bu misafirperverliklerinden dolayı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, mağaza müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu."İKİ MAÇTA DA ÇOK ÖNEMLİ"Arnavutluk ile önemli maç oynayacaklarını ifade eden Özdemir, "Grubumuzdaki en zor maçlardan biri. Hepimizin bildiği gibi bu maç önemli olduğu kadar aynı saatteki İzlanda-Fransa maçı gruptaki sıralamayı, gruptan çıkacak takımları belirleyecek. İki maçta da çok önemli" şeklinde konuştu."BİR AN ÖNCE GÖREVLERİNİ BİTİRİP, DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ"Barış Pınarı Harekatı ile de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri iki günden beri çok önemli görevi üstlendi ve Suriye'de terörü yok etmek için yola çıktılar. Allah onların yardımcısı olsun. Hepimizin kalbi onlarda. Eminim ki futbolcularımızın da onların yanında. İnanıyorum ki oyuncularımız milli maç kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçikleri kadar oynayacaklar. İnşallah maçın sonunda Allah da yardım eder, iyi bir netice alırsak buradaki galibiyet onları mutlu edecektir. Cephede onlara verilmiş en büyük hediyedir. Bir an önce görevlerini bitirip, dönmelerini bekliyoruz. Herhangi bir can kaybı olmasın. En az seviyede atlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)