<p>Süper Ligde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a Başakşehirli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.</p><h3>ALİ KOÇ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER </h3><p>Müsabaka öncesinde Ali Koç'u tribüne çağıran turuncu-lacivertli taraftarlar Koç ile fotoğraf çektirdi. Ali Koç daha sonra protokol tribününde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı takip etti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/09/basaksehir-stadinda-fenerbahce-baskani-ali-koc-a-11819907_9757_m.jpg' title='Başakşehir Stadında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Yoğun İlgi'></figure></div>