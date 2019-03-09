09 Mart 2019, 19:24
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Başakşehir Stadında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Yoğun İlgi

Başakşehir Stadında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a karşılaşma öncesinde yoğun ilgi gösterdi.

Süper Ligde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a Başakşehirli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

ALİ KOÇ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Müsabaka öncesinde Ali Koç'u tribüne çağıran turuncu-lacivertli taraftarlar Koç ile fotoğraf çektirdi. Ali Koç daha sonra protokol tribününde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı takip etti.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
SONASKER: Adamların 10_15 tane taraftarı var.
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AİLE SÜNNETCİSİ FUAT: Haber Muhabiri Arkadas cok Mizahci- Bsksehir Tarafteri ;,Malzemecisi, ni saymazsak,toplam 1 Kisi
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ADINIZI YAZIN,: oyna fener oyna kaybetsende oynaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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