Ali Koç: "Adalete güvenerek suç duyurusunda bulunuyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalar yaptı. Ligin dizayn edildiğine dair açıklamalarda bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Ali Koç, "6222 sayılı yasayı sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'nin başkanlığına gelen Mehmet Sepil ve yeni yönetime hayırlı olsun diyerek sözlerine başlayan Ali Koç, "Mehmet Başkan'a, Mecnun Başkan'a ve Hasan Başkan'a bu sorumluluğu aldığı için teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma bakarsak bu dönemde Kulüpler Birliği'ne önemli görevler düşüyor. Marka değeri ve federasyonla olan ilişkiler adına da önemli görevler düşüyor. Süper Lig'de artısı eksisi neyse, iyisiyle kötüsüyle tüm riskleri alan kulüplerdir. Transfer yapan, seyirciyle muhatap olan, medyayla muhatap olan, bu değerin gerçek sahibi kulüplerdir. Avrupa'da olan kulüpler sahibi olduğu bir sistem yok şu anda. Ama sağlıklı modelleri göz önünde bulundurarak, tekerleği yeniden icat etmeden, er ya da geç bu noktaya gelinecek tohumları atmamız gerekiyor" dedi."AÇIKLAMALARIM, KAYSERİSPOR'UN 3 PUANINA GÖLGE DÜŞÜRMESİN"Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya değinerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Benim asıl konuşmak istediğim başka bir konu var. Bunu yayınlayacak ve yayınlamayacak olan kuruluşlar olacaktır. Yayınlara teşekkür ederim, yayınlamayanların da canı sağolsun. Pazar akşamı Kayseri spor ile bir maçımız vardı. Bu söyleyeceklerim de Kayserispor'un 3 puanına gölge düşünmesin. Bizim açımızdan yoğun tartımalar, hakem hatalarıyla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Şunu tekrar söylemek istiyorum, biz sıcağı sıcağına, daha durumu hazmetmeden, adrenalini yüksek bir ortamda açıklama yapmıyoruz. Daha aklıselim davranabilmek için tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak tüm pozisyonları değerlendirip bir açıklama tarzını benimsedik. Zaman zaman taraftarımız bunu tenkit edebilir ama doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Biz açıklamamızı maç gecesi yapmadık ve kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ve bunu yaparken de kimseyi ve hiçbir kulübü hedef almamaya özen gösterdik. Yalnız bugün biraz daha bu konuya açıklık getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."AÇIKLAMALARIN ARDINDAN ERSUN HOCAYI ARAYIP ÇEKİNCEMİ SÖYLEDİM"Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından bir televizyon programında yapılan yorumlara değinen Ali Koç, "Bizden 1 gün önce rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. Bu maçta verilen hakem kararları ve hakem hataları iddiaları tartışılırken, değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, bu kanalın spor müdürü ve bir hakem eskisi bu maçta yaşananları, sanki lig dizayn ediliyor ve işler organize ediliyor tarzında açıklamalarda bulundu. Hatta bir adım öteye gidildi ve bu açıklamalar Fenerbahçe ile bağdaştırıldı, hatta bir adım öteye gidildi ve şahsımla bağdaştırıldı. Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş. Aslında bunun ana hedefi, ana amacı hakemleri ve MHK'yi etkilemekti. Ertesi gün bizim maçımız vardı ve o sabah hocamızı arayıp, 'Hocam dün yapılan tartışmalar, değerlendirmeler var, bunun altında bir amaç var. Çocuklar dikkat etsinler, kart görmesinler. Bu maçın gidişatından ve hakeminden son derece endişeliyim' dedim. Keşke kayıt alsaydım, size dinletseydim. Korktuğumuz başımıza geldi. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii golleri atacaksın ve hakem kararlarına kalmayacaksın. Gol yollarındaki talihsizliğimiz, hatta beceriksizliğimiz bu şekilde bir hakem yönetimini haklı kılamaz. Başarılı olduklarını düşünüyoruz. Birisi yüzde 100, 3 tane verilmeyen penaltımız var. Golden önce net faul var. Hiçbir pozisyonda VAR'a gidilmiyor. Bu VAR'ın altyapısını kulüpler ödedi. Kullanılmıyorsa neden var. Sert bir maçtı. Rakibimiz 86. dakikaya kadar kart görmedi. Bizim lehimize yapılan bir hata var. Kalecimiz Altay'ın cezalandırılmaması. Belki burada bir suçluluk duygusu vardı. Neresinden bakarsanız çorba bir maçtı" diye konuştu."6222 SİNEKLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL, BATAKLIĞI KURUTMAK İÇİN KULLANMALIYIZ"Kayserispor maçında alınan mağlubiyetin ardından herkesin sustuğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Neden iddialarını somut gerekçelerle ispatlamadılar. Kim dizayn ediyormuş, kim organize ediyormuş? Ertesi gün bu kişiler sustu. Çünkü Fenerbahçe 3 puan alamadı, lider olamadı, arayı açamadı ve birden bire ligimiz temiz hale gelmiş oldu. Bizim yaptığımız açıklamaya dikkat etmenizi rica ediyorum, hiçbir takımı hedef almıyoruz. Ama bu sorumsuzluğun son bulması lazım, savcılarımızın, TFF'nin 6222'den harekete geçmesini istiyoruz. Başından beri Türk futbolunun temizlenmesini savunan bir duruşla buraya geldik ve hala aynı noktadayız. Bu federasyonun son durak olduğunu ve başarılı olması gerektiğini ifade ettik. Ama bugün insanları ayrıştıran, birbirine düşman eden bazı medya mensuplarının yaptıklarına çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar sosyal medyada birbirine giriyor, yarın öbür gün bu iş tribünlere ve sokaklara yansıyacak, olan taraftarlara olacak. Ama bu insanlar yaptıklarıyla kalacak, futbola ne gibi katkıları olduğu sorgulanmayacak. Biz Türk adaletine güvenerek bu ortamı oluşturanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kabul edilir ya da edilmez, bunu zaman gösterecek. Biz Fenerbahçe olarak kendimizi sorumlu olarak kabul ediyoruz. Bunda da elimizden geldiğince bu gibi şahısların üzerine gideceğiz. 6222, sinekleri öldürmek için değil bataklığı kurutmak için kullanılırsa fayda sağlar. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. 10 hafta oynandı ve köprünün altından çok sular akacak. Ama bu geldiğimiz 10 haftada tüm kulüplerin yaptığı şikayetleri değerlendirirsek hepimizin silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı ve yönetimi de hayırlı olsun" diyerek sözlerini sürdürdü."TEKNOLOJİYE İNANAN BİR KULÜBÜZ"Bugünkü toplantıda hakemlerle ilgili bir konuşma olmadığını da söyleyen Ali Koç, "Ben daha önce söylediğimi tekrar etmek istiyoruz. Her devre her kulübün 2'şer hakkı olmalı. Voleybol ve teniste olduğu gibi. MHK'nin açıklamasını da yeterli bulmuyorum. Ama her kulübün 2'şer hakkı olursa, daha adil bir şekilde teknolojiyi kullanabiliriz. Teknolojiye inanan bir kulübüz ve inanan bir başkanım. Ama teknolojiyi kullanan insanlara da inanmalıyız ki, teknolojinin faydalarından yararlanabilelim" dedi.Geride kalan 10 haftada üzücü bir tespit olduğunu da söyleyen Ali Koç, "Kasti demek istemiyorum, tesadüf hiç demek istemiyorum. Geçen yıl da söyledim, hakemlere mesaj vermenin şekilleri vardır, bunlardan birisi de atama yöntemidir. Bizim kazandığımız maçlarda görev alan hakemler, bir sonraki hafta ya da 1-2 hafta maç alamıyorlar, ama puan kaybettiğimiz maçlarda görev almış. Art niyetli düşünürsek, buradan sonuca varabilirsin. Ama biz adalete, haklı rekabete inanmak istiyoruz. Kitleler buna inanmazsa, çok kaotik bir durumla karşılaşabiliriz. 21 Mayıs'ta yaptığım açıklamada hakem hatalarının çok olduğunu ve sezon sonunda da çok sıklaştığını ifade ettim. İnsanların gönlünde, aklında, zihninde, Türkiye'de oynanan futbolun adil şartlarda oynandığını düşünmesi, futbolun hayrınadır. Geçen sene bunu düşündürtmeyen şartlar oluştuğu için böyle bir yorumda bulunmuştum" diyerek sözlerini tamamladı.(İHA)