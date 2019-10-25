Haberler » Spor » Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ı arayarak Divan Kurulu toplantısına davet etti.

25.10.2019 23:25

Fenerbahçe'de 26 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Divan Kurulu toplantısı öncesinde Başkan Ali Koç'tan, kulübün eski başkanlarına davet geldi. Seçim süresi boyunca Ali Koç ile Aziz Yıldırım gergin bir süreç yaşamasına rağmen, aradan geçen zamanın ardından Ali Koç, telefon açarak Aziz Yıldırım'ı Divan Kurulu toplantısına davet etti.

ALİ ŞEN VE TAHSİN KAYA'YI DA ARADI

Futbol Arena'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısı öncesinde Aziz Yıldırım dışında kulübün eski başkanlarından Ali Şen ve Tahsin Kaya'yı da davet etti.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


YORUMLAR (3)
AZİZ BABA DİREKSİYONA:Fener yeniden ucusa
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
DÜŞÜNÜR:Gruplarından, ortak kişisel özellikleri taşıyan kimse dışarıda kalmasın diye yapılmış bir davet :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞAHİN ÇAVDAR:Bize bu yakışır
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
01:44 Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı
01:09 9-0'dan sonra ortalık yıkıldı! Ipswich Town'dan gönderme...
00:19 İsmail Kartal: Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim
00:08 Leicester City'den 9 gollü tarihi galibiyet
00:04 Hayrettin Aksoy: İkinci yarı yoktuk
23:54 Max Kruse'nin tedavisine devam edildi
23:48 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ardından
26.10.2019 03:21:03