Ali Koç, Barcelona’nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'yi görevden aldıktan sonra, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim Barcelona 'nın eski sportif direktörü. Koç, iki hafta önce, Ariedo Braida ile görüştü. Braida, sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da Barcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.

ALİ KOÇ BİREBİR GÖRÜŞTÜ

Ali Koç'un temsil ettiği grup, Barcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir alışverişinde bulundu.

ADI BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE DE ANILDI

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdılar. Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Braida, şimde de Fenerbahçe'nin gündeminde.

(Ajansspor)