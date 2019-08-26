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Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına indi! Transfer için müjdeyi verdi

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i son saniye golüyle 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına indi.

26.08.2019 11:05
Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına indi! Transfer için müjdeyi verdi

Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada Dirar'ın attığı golle Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta Ali Koç'un son saniyede gelen gole sevinci dikaktlerden kaçmamıştı.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Maçın ardından soyunma odasına Semih Özsoy ile birlikte inen Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal'a sarılıp hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Ali Koç, "Eksiklere rağmen muhteşem bir iş yaptınız. Kazanarak bu sezon şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdiniz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Koç ayrıca, Ersun Yanal'a transfer sözü vererek, "Bu hafta 2-3 isim daha kadromuza katacağız. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak ve gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un ardında tecrübeli Teknik Direktör Ersun Yanal ise,"Kazandığımız için mutluyuz ama oyunu beğenmedim. Oynadığımız oyunun kalitesini yükselteceğiz. Daha dengeli olacağız" dedi.

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Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına indi! Transfer için müjdeyi verdi

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Başakşehir, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (11)
ASLAN: düne kadar adamı yerin dibine sokan şkebahçe taraftarı iki hafta maç kazandı diye el üstünde tutuyor işte sizin vizyonunuz bu kadar :)))))))
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1 5
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KSK Lİ MESUT: Yarım aklınla yorum yapmaya kalkma ergen concon...
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0 0
TURGUTT: Sayın Ali Koç un, FB sevgisi, aşkı bu kadar net . . . !
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1 1
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ASLAN: fener ve şampiyonluk daha 2. hafta atıp tut bakalım mali moç seni mayıs oturtucaz merak etme :))))))))))
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7 20
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FALCAO: dikkat et kendin oturmada
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12 5
FENERESYON: BİDE ALINTERİYLE ALMIŞ GİBİ SEVİNİYOR DİLENCİLER
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7 27
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FENERESYON: LİGİ FABRİKA AYARLARINA ÇEVİRSEKDE SİZİN YÜZÜNÜZDEN DÜZELMEZ TESÇİLİ ŞİKECİLER
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1 1
KEDİCİK: HADI ORDAN DİLENCİ HAKEMLE KÜMEDE KALDIK DESENE ERKEK GİBİ LİGİN KİMYASINI BOZDUNUZ BE DİLENCİLER
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0 0
ÖSAT BEY: Bu kesin cinconlu he sizin geçen sene nasıl maçlar kazandığınızı nasıl şampiyon olduğunuzu herkes gördü. Daha 1 maç kaybettiniz takımı yuhlayıp küfürler ettiniz. Bi fenerbahçe taraftarı asla olamıyacaksınız. Geçen seneki durumumuzda olsaydınız statlarınız boş ve küme düşerdiniz. Vefa nedir bilmezsiniz galibetlerde takımın yanında olursunuz iyi gün taraftarları sizi fenerbahçe taraftarı dünyanın en büyük ve en vefalı taraftarıdır kabullenin oturun aşağı 3,4 maç daha kaybedin boş trübünlere oynarsınız ????
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3 2
6S: Himmetçi kardeşim çaldıklarınıza sayın.
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