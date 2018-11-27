Ali Koç Böyle Dert Yandı: Artık Ne Diyeyim Ki!

Emniyetin yoldaki trafik kazası nedeniyle iki takımın otobüsünü statta beklettiği esnada çevresindekiler Koç'a "Başkanım soyunma odasına inecek misiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bir hayli üzgün olan Başkan, "İnsem ne diyeceğim ki? Artık sözün bittiği yerdeyiz. Fenerbahçe takımının geldiği halden utanmaları gerek. Defalarca anlattım. Bu formaya hak ettiği değeri verin dedim. Ama 2-3 maç toparlıyorlar sonra yine aynı. Devre arasına kadar böyle gidecek. Sonra çok ciddi kararlar almamız gerek" şeklinde yanıt verdi.