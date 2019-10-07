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Ali Koç: Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maddi olarak 2019-2020 sezonunun hiçbir kulüp için kolay olmadığını söyledi. Koç, "Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

07.10.2019 15:23

Sarı lacivertli kulübün Öznur Kablo ile Ülker Stadı'nda imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuşan başkan Ali Koç, hayallerinde büyük sponsorluklar olduğunu belirtti.

Koç, kulüplerin durumunun her geçen sene daha da zorlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden beri İbrahim Balarısı ile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu seneye nasip oldu. Bizim hayallerimizde daha büyük sponsorluklar var. Seneye futbol tarafında da iş birliği arzu ediyoruz. Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Rakiplerimizin küçülmeye gittiği ortamda Aziz Bey'in koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Erkek ve kadın voleybolda sponsorlukları yaptık.

Bazen taraftarlarımız 'Amatörleri bırakın futbola odaklanın' diye bize kızıyor. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok. Ne kadar harcayacağınız belli. Dolayısıyla öbür taraflarda ödün vermemek için uğraşıyoruz. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum."

SARI LACİVERTLİ KADIN BASKETBOL TAKIMININ İSİM SPONSORU ÖZNUR KABLO

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın basketbol takımının isim sponsorluğu için Öznur Kablo ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün başkan yardımcısı Burhan Karaçam ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı katıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kez bir isim sponsorluğu anlaşması yaptığını belirten Karaçam, "Fenerbahçe'de ilk defa kadın takımımız bir sponsora kavuşuyor. Takımımız çok değerli bir Fenerbahçelinin bonkörlüğünde bu sene Fenerbahçe Öznur Kablo olarak yer alacak." diye konuştu.

Sponsorlukların çok önemli olduğunu vurgulayan Karaçam, şunları söyledi:

"Diğer branşların maddi olarak desteklenmesi de çok önemli. Başarıya sadece terle, emekle gitmiyorsunuz. Maddi imkan olmadan arzu edilen seviyelere çıkılamıyor. Öznur Kablo gibi kuruluşların bu gibi destekleri vermeleri örnek olur. Hedeflerimizden ödün vermiyoruz. Maddi açıdan maalesef günün koşullarında çok büyük bir maddi yükün altında yönetim olarak kısıtlı şeyler yapabiliriz. Amatör branşlara destek çok önemli ve stratejik. İbrahim Bey gibi taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz."

Anlaşmanın bir yıllık olduğunu aktaran Karaçam, "İbrahim Bey'in de önerisi doğrultusunda bu anlaşmanın birçok seneye yayılacağına inanıyorum. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız birçok başarıya sahip. Avrupa'da final oynayan ilk Türk takımı. Türkiye'de de en çok şampiyonluk yaşayan takım. Bunun Fenerbahçe'ye yeni bir heyecan katmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın maddi yönünün özel olduğunu kaydeden Karaçam, büyük bir katkı aldıklarını sözlerine ekledi.

İBRAHİM BALARISI: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ

Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok mutlu ve gururluyuz. Fenerbahçe armasını en iyi şekilde taşıyan takım, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı olarak anılacak. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde bize destek olan Ali Koç ve Metin Sipahioğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sezon Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer alacağı tüm kulvarlarda başarılı olacağına inanıyorum. Birbirimizle kenetlenerek ligde ve Avrupa'da şampiyonluk yaşanacağından şüphem yok."

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. Çekilen hatıra fotoğrafında sarı-lacivertli basketbolcular Tuğçe Canıtez ve Ayşe Cora da yer aldı.

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Öznur Kablo, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(23)
CANMEN:BURALARA CIKIPTA TüM TARAFTARLAR TRANSFER SART. . . ONU KOV BUNU AL DEMEKTE HIIIC GERI KALMIYO. . . KASALARDA PARA YOK DEYINCIMI ADAM KöTü OLUYO. . . AYRICA BU HEPIMIZIN BILDIGI BI GERCEK DEGILMI. . . . FANATIKLIK DIZBOYU. . . FEDAKARLIK PEK AZ. . . . FUTBOL VE ARMA ASKI BIR KEYIFSE. . . BU DEVIRDE HANGI KEYIF ICIN öDEME YAPMIYORUZ VE ELBETTE SART SU OLMALI TüM KULüBLER DAHA SIKI DENETLENMELI VE SORUNSUZ BASKAN VE YöNETIM KURUL üYELERI SORGUYA CEKILIP SORUMLU TUTUNULMALI. . . EMANETE IHANET EDENE EN AGIR CEZA. . . .
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MSDS:Hesabını bilmeyen kasap, kemikli fiyatına kemiksiz satarmış . . Nasıldı bu söz yaaa arkasını unuttum . . ))
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HOCA:Gene para isteyecek iki gözümün çiçeği, bi gidişle bu başkan beni öldürecek..
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ANGARALI:BANKANDAN ÇEK ÖDE NE VAR BUNDA GÜLÜNÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR
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CANMEN:TAMAMDA SENIN SEVDIGIN ARMAN, YANI SENIN GüLüN OLMUYORMU. . . . SENDE BERABERINDE IMKANINCA DIKENINI KATLANSAN. . . HERKEZ GüCüNCE VE KENDI ARMASI ICIN. . . ONLAR BüYüK SORUMLULUKLARI TASISALAR, BIZLER DAHA KüCüGüNü. . . . HIIC IMKANI OLMIYAN MORALEN DESTEK VERSE. . . . KöSTEK OLMASA. . . YADA NIYETLI INSANLARA ENAYI DEMESELER. . . . NELESE SAHIBLENMEYE GELINCE HEPSI SAYFA BOYU FANATIKLIK GüDüYOR. . . YADA TRANSFER FANTAZILERINDEN GECILMIYOR BURALARDA. . . .
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HAKAN:KÜÇÜK ENİŞTE DİLENCİLİĞE DEVAM
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BEŞİKTAŞ:tatlı tatlı yemenin acı acı cıkarması olur bir futbolcunun değerinde fazla verirsen şimdi hindi düşünürsün
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FENERYENER:Dert etmeyin Başkanım Taraftarlar olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız
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3 12
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KAYSERİ38:kulüp borcu yapsın sizin gibi enayilerde ödesin
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MEMET33:ACUNUN KANALI VAR YA ALİ
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