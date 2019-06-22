22.06.2019 23:10
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Ali Koç: "Bu sene için sağlık olsun"

Ali Koç: "Bu sene için sağlık olsun"

Fenerbahçe Beko'nun, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e kaybettiği şampiyonluk hakkında konuşan Başkan Ali Koç, "Bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

Fenerbahçe Beko 'nun, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes 'e kaybettiği şampiyonluk hakkında konuşan Başkan Ali Koç , "Bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizi hep kazanmaya alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV 'de kulübe maddi destek için yapılan "winwin" kampanyasında açıklamalarda bulundu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu kaçırmasına değinen Koç, "Dün gece üzüldük. Ancak şartlara baktığımız zaman basketbol takımımıza bir alkış gönderelim. Çünkü bu şartlarda, bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizi hep kazanmaya alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun. Maçtan sonra Datome, 5 kere üzgünüm dedi. Gelecek sezon şampiyonluğun sözünü verdiler. Anadolu Efes camiasını da tebrik ederiz. İnşallah seneye acısını çıkarırız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Beko , Anadolu Efes , Ali Koç , Güncel

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