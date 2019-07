Ali Koç: Bu takım şampiyon olacak -2

"Çok şükür Avrupa'dan men kararı çıkmadı"

"Bu günler geçecek ve biz bu batağa bir daha girmeyeceğiz"

"Altyapıda önceliğimiz değişmedi"

"Eljif sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde ettik"

"Bu camia her şeyden önemlidir"

"2 yılda bir seçim olmaz"

"Ayağınızı denk alın"

Olgucan KALKAN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer politikasını teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda yürüttüklerini belirterek, "Şu ana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. 1 ya da 2 stoper, bir 6 numara 1 de forvet alacağız. Transferler bitmedi. Biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz. Evet transferlerin daha erken bitmesini biz de isteriz. Hiç kimse mazeret üretmeden, omuz omuza herkes işini yapacak ve bu takım şampiyon olacak" dedi.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Temmuz Ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz davasıyla ilgili yıl sonuna kadar bir karar çıkmasını beklediklerini ifade eden Ali Koç, "3 Temmuz'a Vefa Bey değindi, biz de sabırsızlanıyoruz. 3 duruşma arka arkaya olacak. İnanıyoruz ki yıl sonuna kadar bir karar çıkacak. Bu işlerden en fazla zarar gören kulüp biziz. Şov yapmadan, hukuk çerçevesinde duruşmaları takip ederek, konuyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR AVRUPA'DAN MEN KARARI ÇIKMADI"

UEFA'dan belli yaptırımlar geldiğini ancak men cezası alınmadığını hatırlatan Koç, "UEFA'nın yargı dairesinden çok şükür ki men kararı çıkmadı. Bu çok büyük bir başarıdır, prestij konusudur. 2 milyon Euro ceza, 23 oyuncu kısıtlaması ve transferde pozitif denge kuralları var. Bu çok olumlu bir karardır. Bu devraldığımız tabloyu değiştirmek için çok çalıştık. Kampanyalarımıza, gerçek bilgileri paylaşmaya, şeffaf olmaya çok önem verdiler. Burada taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların güç ve inancı, Fener Ol kampanyasındaki destekleri, sermaye artırımına destekler bu noktaya gelmemizi sağladı. Bankalar Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. 1 hafta 10 gün içinde biz de imzalayacağız. Gönül ister ki buna mahkum kalmayalım, sınırlamalar getiriyor. İnşallah mali bağımsızlığımızı omuz omuza birlikte alarak finansal kararlar alırız" dedi.

"BU GÜNLER GEÇECEK VE BİZ BU BATAĞA BİR DAHA GİRMEYECEĞİZ"

Başkan Ali Koç, Fener Ol kampanyasıyla ilgili de bilgiler verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Fener Ol'da 150 milyon TL'ye geldik. Hedef 200 milyon. 4 Ağustos'a kadar devam edecek. Geçen sene 41 bin kombine sattığımız sezondan neredeyse yüzde 50 fazla gelir sağladık. Bu rakamlar bize sadece nefes aldırıyor. Çok yolumuz var, sıkıntılı olacak ama bu yolculuğu yapmak zorundayız. Fener olmaya devam etmeliyiz. Bir SMS deyip geçmeyin. Toplamda 1.6 milyon SMS atılmıştır. Katılım sayısı tekil olarak eşi benzeri olmamış bir katılımdır. Camiamızın potansiyelinin çok gerisindeyiz, gerçekçi olursak. Evet rakamlar büyük, geçmişe kıyasla muhteşem ama bu camianın gücü çok daha fazla katılım gösterebilir. İnşallah bu günler geçecek ve biz bu batağa bir daha girmeyeceğiz. Rakiplerimizden bir başkanın kampanyamızla ilgili yakışıksız birtakım açıklamaları oldu. Kendi takım hocasını göstererek konuşmasını izledik. Tenhada da kalabalıkta da aynı konuşuruz. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söylediklerimiz bitmedi. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrılırken kaynakların nasıl tükendiğini göreceksiniz. Bu iş hiç mahkemeye bile gitmedi. Detayları yakın zamanda paylaşacağız. İnşallah rakiplerimiz de bir kampanya etrafında kenetlenir bir gün."

"ALT YAPIMIZDA ÖNCELİĞİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Altyapıda önceliğin değişmediğini vurgulayan Koç, altyapı teknik sorumlusu David Badia'nın kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi. Koç, "David Badia kendi ısrarıyla ayrıldı. Kalması için çok çaba sarf ettik. 1 sene içerisinde bir sistem getirdi. Biz sistemi aldığımızda yerli bir sistem vardı. Yerli-yabancı takıntımız yok. Geldiğimizde bilgi, istatistik gibi hiçbir şey yoktu. Sadece idman saatleri vardı. Comolli'ye altyapıda yetenekli oyuncular olmadığı iletildi. 2 sene önce U21 takımımız şampiyon oldu. Ne hikmettir ki o takımdan kimse A takıma çıkamadı. O takımdan Merih şu anda Juventus'ta. Doğan Aksu'nun Lille'e gitmesi söz konusu deniliyor. O takımdan Recep Niyaz çıktı, Yasir Subaşı çıktı, Melih Okutan çıktı ama hiçbiri Fenerbahçe'ye yar olmadı. Sadece Yasir'e geri alma maddesi koyduk. Her genç oyuncumuzda yaptığımız gibi. 1 milyon liraya geri aldık ve Kayseri'ye bonservisiyle sattık, transferden payda alacağız. Geçenlerde A takımdan menajer Hasan Çetinkaya, bize bu oyuncular iletilmedi, denildi. Bir sıkıntı vardı bu sistemde. Acaba neden böyle oldu, diye sormak durumunda hissediyoruz kendimizi. Biz tüm oyuncularımızı küçük bir ışık gösterse de başka takıma yollasak da ya gelecek transferden pay ya da geri alma maddesi koyuyoruz. Bir adım öteye gideyim; bizim altyapılarımız menajerler için maden olmuş. Cebrail, Mansur gibi oyuncular A takımla idmana çıktı. Badia bize binlerce sayfa rapor bıraktı. Mental gelişim, fiziksel gelişim gibi her konuda bir rapor sundu. U9'dan U17'ye kadar her oyuncu için. Maçlardaki oyuncu istatistikleri ve idman videoları da bizim kulübümüzdedir. Keşke bırakmasaydı. Burada bir yabancı barınamaz düşüncesiyle görevi bırakmak istedi" diye konuştu.

"3-4 AY İÇİNDE GÜNÜN ŞARTLARINA UYAN BİR BİNAMIZ OLACAK"

Dereağzı Tesisleri'nin yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, şunları dedi:

"Pek çok eksiğimiz var. Sporcularımızın kaldığı yer bunlardan biri. Dereağzı Tesisleri yetersiz. Oranın yakınına bir bina yapılıyor. 3-4 ay içerisinde modern, günün şartlarına uyan bir binamız olacak. Eski binayı da modernize edip, antrenörlere ofis yapılacak, çocuklar için fitness salonu yapılacak."

"TFF YENİ YAPILANMA İLE HER TAKIMA EŞİT MESAFEDE YAKLAŞMALI"

Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminin herkese eşit mesafede olması gerektiğine dikkat çeken Ali Koç, "Yeni Futbol Federasyonu seçildi. Hayırlı olsun, diyorum. Biz onlara herhangi bir isim önermedik kurullar için. Bu yaklaşımın karşısındayız. Atamalar liyakat bazında yapılmalı. Futbolun marka değerini artırıcı, izlenme oranını yükseltecek önemli kişiler bu görevlere gelmeli. Takımlarının formalarının çıkaramayan insanları gördüğümüz için bu yola başvurduk. Eski sistemin anlayışının devam etmemesini istiyoruz. Umarım bu sezon TFF yeni yapılanma ile her takıma eşit mesafede yaklaşır. Hiç kimse ya da kulübün imtiyazlı olmadığı, isme bakılmaksızın cezalar verildiği, hakemlerin lobisiz düdükler çalabileceği, toplumun hak ettiği rekabet ortamının oluşması sağlanır" ifadelerini kullandı.

"HERKES İŞİNİ YAPACAK VE BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transferler yapıldığını söyleyen Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene tamamen hocamızın istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transferlerde tenkit ediliyoruz. Her şeyin odak noktası futboldur. Burada başarılı olmayınca diğer başarılar pek görülmüyor. Evet mali sıkıntılar içerisindeyiz ama sadece futbol kulübü değiliz. Diğer branşlarda transferler daha kolay. Şu ana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. 1 ya da 2 stoper, bir 6 numara 1 de forvet alacağız. Transferler bitmedi. Kısıtlamalar dolayısıyla çat diye para basıp alamıyorsun. Biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz. Garry ve Vedat'ın transferleri önemli işler. Garry Rodrigues transferinde şüphesi olanlara gelsinler kulübe evrakları götürelim. Kendi ürettiklerinden haberler yapıyorlar diye düşünüyorum. Evet transferlerin daha erken bitmesini biz de isteriz. Hiç kimse mazeret üretmeden, omuz omuza herkes işini yapacak ve bu takım şampiyon olacak."

"ELJİF SAYESİNDE CİDDİ BİR TRANSFER KAYNAĞI ELDE ETTİK"

Geçen günlerde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Koç, "Eljif konusunda eski yöneticiler çıkmaya başladı. Onları ilgiyle izliyorum. Eljif genç yaşta önemli bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takım formasını sürekli giydi. Ciddi, disiplinli, Allah'a şükreden ama meziyetini de hafife almayan, karakterli ve geleceği parlak bir futbolcu. Geleceği açık ve parlak olsun. Onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde ettik. Bu satışı yaptık ve hedef haline geldik. Bu dedikoduların sonu yok. Cocu, Ersun Yanal ve yüksek bedelle satılmasını sağlayan Comolli ve Selahattin Baki'ye, bu çocuğu camiaya kazandıran herkese teşekkürler" dedi.

"BU CAMİA HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR"

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan açıklamalara da cevap veren Koç, "2 yılda bir seçim olmaz; 4 yılda bir olur. Bizim neler çektiğimizi sizler bilmiyorsunuz. Dereağzı'ndaki büyükler değerlidir ama bu camianın 33 bin üyesi var, milyonlarca taraftarı var. Bu camia sadece bir avuç insan tarafından itilip kakılacak bir camiaya değil. Ben bir yere kadar çekerim sonrasında bu camia her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

"AYAĞINIZI DENK ALIN"

"Fenerbahçe'nin değerleri üzerinden bizler hakkında karalamalar yapan, itibar cellatlığına soyunan, küçük akıllarıyla dedikodular üreten herkese şunları söylüyorum" diyen Ali Koç, "Hepinizi biliyoruz ve zamanı gelince hepinizle uğraşacağız. Artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Fenerbahçe başarısız olsun, yeniden gündeme gelelim düşüncelerinin yanında, bana oy veren kişileri yanına çekmeye çalışanlara bir mesajım var. Camiam adına şunu söylüyorum; ayağınızı denk alın. Kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Neye uğrayacağınızı şaşırırsınız, ayağınızı denk alın" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz Fenerbahçe'yi içinde olduğu durumdan çıkarıp hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Dışarıyla zaten uğraşıyoruz bir de sizinle uğraşmak durumunda kalmayalım ama isterseniz uğraşırız tabii. Geçen sene dediğim gibi; topunuz gelin."