Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal edildi!

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı. Tüzük tadiline ilişkin son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u yani 2 bin 342 kişinin yeterliliği arandı. Yeterli çoğunluktan 1572 üyenin tüzük tadiline katılması üzerine çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile iptal edildi.

"ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA"

Ali Koç, "Son rakamları alacağız ama 1500 civarıydı. Büyük ihtimalle gerçekleştiremeyeceğimiz tadilat olacak. Bizim açımızdan çalışmalarımızı engelleyecek bir durum değil. Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler var. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Seçimin daha demokratik hale getirilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliğe gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma, madde madde oylanacak.

1572 KİŞİ KATILDI

En ince detayına kadar sorgulanmış eleştirilmiş düzeltilmiş, hiçbir takvimsel sıkıntıya gelemeden, 2014'teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parasını ödeyip gelmeyenler var. Bu konular ile ilgili her kongre üyesinin görüşünü söyleyebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler ise mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam 1572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim 'büyük tüzük tadil' toplantısında ele alacağız" dedi.