Ali Koç: "Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz, bundan sonra yavuz yüzümüzü göreceksiniz" -1

- Ali Koç: "Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz, bundan sonra yavuz yüzümüzü göreceksiniz" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız""1 veya 2 stoper, 6 numara ve bir de forvet transferi yapacağız""Rakip başkanın bize dil uzatması yakışıksız"İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp ve yönetim kurulu hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili sert ifadeler kullanarak, "Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz. Artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi" dedi. Koç, takıma yeni takviyerlerin süreceğini de müjdeleyerek, "Transferlerimiz bitmedi. 1 veya 2 stoper, 6 numara ve bir de forvet alacağız. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz sürecinin çok uzadığını belirten Koç, "Bizde camia olarak çok sabırsızlanıyoruz. 13. duruşma Eylül ayında olacak. İnanıyoruz ki sene sonuna kadar karar çıkacaktır. Fenerbahçe'miz burada müşteki değil. Biz en fazla izleyebiliyoruz. Fenerbahçe'nin müşteki olmaması mantığa aykırı bir durum. Şov yapmadan, tribünlere oynamadan doğru bildiğimiz hukuk çerçevesinde ziyaretleri yaparak konuyla yakinen ilgileniyoruz. 4 Nisan kurşunlanması da Fener Ol'un başlangıcı için seçilmişti, dikkat çekmek için. 2 yönetim kurulu üyemiz Trabzon'a gittiler Cumhuriyet Savcısıyla görüşmeye. Oradan da benzer intibayla ayrıldık. İnanıyoruz ki orada da enteresan gelişmeler olacaktır" dedi."UEFA'nın kararı bizim açımızdan büyük bir başarıdır"UEFA'nın aldığı karar hakkında konuşan Ali Koç, "Bu oyunun önemli konularından birisi UEFA kararlarıdır. UEFA'nın yargı dairesi karar verdi ve çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem gelir açısından, hem prestij açısından. 2 milyon Euro ceza yedik. Pozitif transfer dengesi var. Ama devraldığımız tablo, yapılan FFP anlaşmasına çok uzağında kalmasından dolayı kulübümüz bir başarı elde etmiştir. Bu tabloyu biz devraldık ve değiştirmek içinde iyi niyetle çalıştık. Sermaye artırımına önem vermişlerdir. Fener Ol kampanyasına önem vermişlerdir. Şeffaf olmak gerçek bilgileri paylaşmak onların kararına olumlu etki yapmıştır. Burada olumlu bir sonuç çıkmıştır. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada taraftarımızın sonsuz desteği ve inancı olmuştur. Ticari gelirlerin artmasındaki katkıları ve katılımı bunların hepsi etki bırakmıştır. Bankalar Birliğinde görüşmeler devam ediyor. İnşallah 1 hafta 10 gün içerisinde biz de imzalayacağız. Gönül isterdi ki bu anlaşmaya muhtaç olmamamız. Doğal olarak da ciddi kısıtlamalar geliyor. İnşallah bizler mali bağımsızlığımızı bu devraldığımız borç batağı durumundan beraber çıktığımız zaman çok daha sağlıklı kararlar verebiliriz. Fener Ol'da 150 milyon TL'ye geldik. Fener Ol için Ağustosta gaza basacağız. Geçen sene 41 bin kombine sattığımızda gelir 105 milyon liraydı. Fener Ol geçen seneye nazaran yüzde 50 daha fazla performansı sergilemiştir. UEFA'nın kararı ve Fener Ol da bahsettiğimiz rakamlar nefes almak için yeterlidir. Daha çok yolumuz var ve bu sıkıntılı bir yolculuk. Bir tane Fenerbahçe'miz var ve çok daha sağlıklı hale getirmek durumundayız. Dolayısıyla fener olmaya devam etmeliyiz. Bugüne kadar sadece Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada 1 milyon toplandı. Toplanan rakam herhangi bir kampanyada toplanan rakamın çok çok üstündedir. Katılım sayısına baktığımızda da böyledir. Biraz evvel söylendiği gibi camianın potansiyelinin daha gerisindedir. Fenerbahçeliler her zaman fener olurlar. İnşallah bugünlerde geçecektir" ifadelerini kullandı."Rakip başkanın bize dil uzatması yakışıksız"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fener Ol kampanyasına söylediği sözlere değinen Koç, "Rakiplerimizden birinin başkanının bize dil uzatması kinayeli yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. İlerleyen dönemlerde söyleyeceğiz. İnsanların kayrıldığı zaman değerli kaynakların nasıl heba edildiğini göreceksiniz. Bunun detaylarını çok yakın zamanda Alper Bey basına aktaracak. Dolayısıyla rakiplerimizde bir gün kampanya etrafında kenetlenebilirler" şeklinde konuştu."Altyapımızda yetişen oyuncular A takıma geçirilmemiş"Altyapı hakkında görüşlerini belirten Ali Koç, "Altyapı çok çok önemli. Bizimde ciddi önceliğimiz budur ve değişmemiştir. David Badia çok ısrar etmemiz rağmen kendi arzusuyla ayrıldı. 1 sene içinde bir sistem bir yaklaşım geliştirdi kendisi. Biz yerli bir sistemden aldık ve yerli yabancı takıntımız yok. Biz geldiğimizde ne bir rapor, ne bir dosya istatistik bir şey almadık. Tek aldığımız idman saatleriyle ilgili rapordu. Onun dışında Comolli'ye altyapıda yetenekli futbolcular olmadığı ifade edildi. 2 sene evvel Fenerbahçe U21 takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ne hikmettir ki o takımdan hiç biri A takıma geçmedi. O takımdan Merih Demiral Juventus'ta. Duhan Aksu'nun Lille transfer olacağı söyleniyor. O takımdan Recep Niyaz çıktı. O takımdan Yasir Subaşı çıktı. Bu futbolcuların hiç biri Fenerbahçe'ye yar olmadı. Sadece Yasir bizim dönemimizde gitti. Bizde geri alma maddesi koyduk kendisine. 1 milyona geri aldık ve aynı şekilde gelecek satışından kar ile Kayserispor'a verdik. Bir sıkıntı vardı altyapılarda. Bu kadar futbolcu ayrılınca soru işareti oldu. Biz büyük yetenek olsun, ışık göstersin tüm genç oyuncularımızı başka kulüplere verdiğimiz zaman ya geri alma maddesi ya da kar koyuyoruz. Fenerbahçe için her birinin katkı sağlama imkanı var. Geçmişte bunlar yapılmamış. Bizim altyapılarımız menajerler için maden olmuş. Cebrail, Yusuf burada A takım idmanlarına çıktı ilerde daha çok insanlar çıkacaktır. Badia bize binlerce sayfa rapor verdi. Bu raporlarda bütün her şey bulunmakta. U9'dan U21'e kadar her türlü performans ve sağlık bilgileri bulunmakta. Fenerbahçe'de nasıl bir yeme sistemi varsa altyapıda da bu oldu. Burada bir yabancı barınamaz diye söyledi. Dereağzı'ndaki tesislerimiz az ve yetersiz. Dereağzı'na bitişik bir yerde bina yapılıyor. Biz orayla anlaşma yaptık. İnşallah 3-4 ay içerisinde futbolcularımızın yatıp kalkabileceği modern bir bina olacak. eski binayı da yeniden modernize edeceğiz" dedi."Umarım TFF yeni yapılanmasıyla her takıma eşit mesafede yaklaşır"Türkiye Futbol Federasyonu hakkında konuşan Koç, "Yeni TFF seçildi. TFF'ye hayırlı olsun diyorum. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak TFF'ye bir isim önermedik. Biz felsefe olarak anlayış olarak bu yaklaşıma tamamen karşısındayız. Atamalar liyakat bazında yapılmalı. Futbola katma değer katacak. Marka değerini arttıracak daha izlenebilir bir tecrübe haline getirilebilecek bu işten anlayan insanların bu görevlere gelmesine inandığımız için, bir başka deyişle orada takımlarının formalarını taşıyan insanların gitmemesi için böyle bir önerimiz olmadı. Tek önerimiz eski sistem ve anlayışın olmaması gerektiğiydi. Umarım bu sezon TFF yeni yapılanma ile her takıma eşit mesafede yaklaşan bir yönetim anlayışı sergilenir. Hiçbir kulüp ve kişinin imtiyaz yapılmadığı, hiçbir takımın kayrılmadığı, hakemlerimizin lobilerini görmeyeceğimiz bu toplumun hak ettiği yeni bir sezona başlar diye temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı."1 veya 2 stoper, 6 numara ve forvet transferi yapacağız"Transferlerle ilgili bir açıklama yapan Koç, "Transferlerimiz burada da bizi hedef alan odaklar oldu. Bu sene tamamen hocamızın istekleri arzuları doğrultusunda sportif direktörümüzle yapılan istişare ile belirledik. Biz futbol transferi görmek istiyoruz diye söylüyorsunuz. Her şeyin amiral gemisi futboldu. Futbolda başarı olmadığı zaman diğer başarılar kıymetli olmayabilir. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Ama biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla branşları yönetiyoruz. Bana göre şu ana kadar yaptığımız yeni transferler doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir 1 veya 2 stoper, 6 numara ve forvet alacağız. İçinde bulunduğumuz durumları düşünürseniz bu işler için çat parayı koyup alamıyorsun. İşin bir gerçeği var. O gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz. Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Rodrigues in buraya geliş şekli başarıdır. Oradan da bize saldırıyorlar. Yok biz 5 veriyormuşuz falan diye şeyler söylüyorlar. Öyle diyen varsa gelsin kulübe gösterelim belgeleri. Bu itibar cellatları en ufak şeyde bile geliyorlar. Onlar kendi ürettikleri haberlerden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu işlerin erken olmasını biz de istiyoruz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız" dedi."Eljif geleceği parlak bir oyuncu"Eljif Elmas'ın Napoli transferi için açıklama yapan Ali Koç, "Eljif büyük bir iş başardı genç yaşında. 18 yaşında Fenerbahçe formasını sürekli giydi. Çok disiplinli, ciddi ve şükreden bir isim. Meziyetini hafife almayan, geleceği çok parlak bir futbolcu. Onun yolu açık şansı bol olsun diyorum. Kulübümüze en iyi şekilde temsil edecektir. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etmiştir. Bu satışı yaptık ve buradan da hedef hale geldik. Yok ben Napoli'ye para veriyormuşum diye. Bu şeylerin sonu yok. Kendisine şans veren Cocu ve Ersun Yanal'a, yüksek bedelde satılmasına sebep olan Comolli'ye ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum" diye ifade etti."Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz, bundan sonra yavuz yüzümüzü göreceksiniz"Kendisi ve yönetim kurulu hakkında yapılan spekülasyonlara değinen Koç, "Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Hepinizi not ediyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz. Artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Fenerbahçe'miz başarısız olsun, gündemimizi yaratalım yeniden gündeme gelelimle beraber bunların yanına seçimlerde bana oy vermiş olan ama nasıl olsa Ali Koç'u deviririz zihniyetiyle oy vermiş kesimler var. 'Şu 6 hafta geçsin de biraz başarısız olsunlar gaza basarız tribünleri etkileriz' diye plan yapanlara mesajım var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ayağınızı denk alın. Biz burada en iyi niyetlerle en saf duygularla hata yaptığımız zamanlarda Fenerbahçe'yi şu durumdan çıkartmaya çalışıyoruz. Hak ettiği yere gelmesi için mücadele ediyoruz. Birde sizlerle uğraşmayalım. Topunuz gelin diyorum geçen sene dediğim gibi. Bir müsaade edin rahat bir ortamda çalışalım. Fenerbahçe başkanı yönetim kurulu hakkında dönen laflar neden başka kulüplerde olmuyor. Bir düşünün cevabı orada. Biz buradayız, burası emin ellerde" dedi.