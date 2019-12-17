Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı

Denizli galibiyetinden sonra "Vites yükseltmeliyiz" çıkışıyla takımı uyaran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas dönüşü Ersun Yanal'dan hesap sordu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, "Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız" diye eleştirdiği Yanal'dan takımı bir an önce toparlamasını istedi.

Ali Koç'un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal'a kestiği öğrenildi.

İLK KEZ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı.

Koç, "Herkes formanın hakkını verecek" uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak "Kendinize çeki düzen verin" ikazında bulundu.

(Türkiye)