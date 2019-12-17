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Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı

Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına indi ve oyuncuları sert bir dille uyardı.

17.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:41

galibiyetinden sonra "Vites yükseltmeliyiz" çıkışıyla takımı uyaran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dönüşü Ersun Yanal'dan hesap sordu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, "Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız" diye eleştirdiği Yanal'dan takımı bir an önce toparlamasını istedi.

Ali Koç'un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal'a kestiği öğrenildi.

İLK KEZ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı.

Koç, "Herkes formanın hakkını verecek" uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak "Kendinize çeki düzen verin" ikazında bulundu.

(Türkiye)

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı

Ersun Yanal, Ali Koç, Denizli, Sivas, Spor


HABER YORUMLARI (11)
K.MARASLİ:Zuhahahahah beter olun
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HASAN:Ersun.yanalı.kov.derhal
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KONA:Ersun gıtmezse her halde bu gıdısle bırlıkte gıdeceksınız. . . .
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OSMAN TOROSBEY:SAYIN KOÇ SEN FAURAYI COMMOLLİYE KESİYORSUN ODA ERSUNA . SEN BU KAFAYLA GİDERSEN TARAFTAR TOPTAN SANA E ARŞİV FATUR KESECEK HABERİN OLSUN COMMOLLİ VE YANALI HEMEN KOV ADAM GİBİ 1 HOCA GETİR. KREDİN GEÇEN YIL BİTTİYORDU SON ŞANS VERDİLER SANA BUNU İYİ KULLAN.
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ADINIZI YAZIN:Gsliler neden bu kadar çok ağlıyor adam yanlış bir şey mi demiş? Gs düzenini bu ülkede Ali Koç çözer gerisi fasa fiso. Fenerbahçe taraftarı buyanık olsun oyuna gelmesin
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FIRTINA 61:Gitti Azizsilin, geldi Alisilin :)
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FATİH:YENİLDİKÇE FATİH TERİME LAF ATIYOR GÜNDEM DEĞİŞTİRİYO BİZ TARAFTARLAR BUNU YEMİYORUZ
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CİMBOM OLD BOYS:AZİZ YILDIRIM ÖZENTİLİĞİ DEVAM EDİYOR. İLK SEÇİLDİĞİ ZAMAN KOÇ VİZYONU İLE TÜRK FUTBOLUNU GELİŞTİRME VAATLERİ VERİYORDU ŞİMDİ TEK GELİŞEN KENDİ AZİZLİĞİ SIRADA HAKEM ODASI BASMAK VAR. SİZE YAKIŞAN BAŞKAN BU OLABİLİR ANCAK TÜRK FUTBOLUNA VİZYON KATACAK ADAM BU DEĞİL.
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KUMLUCALI UĞUR:Fener Yenildikçe Fatih Terim''e laf atıp başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Fenerlilerin bile bu adama güveni kalmadı.
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ADALET DAGİTAN:türkiyede maalesef böyle
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