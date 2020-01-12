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Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya kampında yaptığı basın toplantısında Sportif Direktör Damien Comolli'nin durumunu açıkladı. Ali Koç, Comolli ile bir görüşme yapacaklarını ve durumunun görüşme sonrası netleşeceğini söyledi.

12.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:58Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız

Ali Koç'tan Comolli kararı! Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yola davam edileceği açıklandı.

Falette transferinin ardından twitter üzerinden açıklama yapan Comolli için konuşan Ali Koç, "Acele karar vermeyiz" dedi.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Comolli ile yola şimdilik devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.


Ali Koç, Spor

HABER YORUMLARI (2)
AS FENERLİ:sayın başkan hiç acele etme 1. 5 yılda 30 futbolcu alıta barısızlık oluyorsa hiç acele etme sayın başkan nasıl olsaikinci likte şifre yok buyuk fenerbahçeyi orda izleriz tebrikler buyuk başkan yazık be bu taraftara
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KAVECCİ:Durum belli.. biletini coktan kesmeliydin.
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