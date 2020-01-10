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Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç 1907 Derneği'nde bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi. Sol bek transferi yapacaklarını ifade eden Koç, bir oyuncularına da iyi bir teklif geldiğini belirtirken finansal durumlardan dolayı şampiyon olsalar bile Avrupa'ya gidememe durumu olduğunu söyledi.

10.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:19

kulübü Başkanı Ali Koç 1907 Derneği'nde bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi.

Transfer konusuna değinen Koç, "Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz" dedi.

Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi 'ya gidememe durumumuz var" diye konuştu.

"COMOLLI'Yİ UYARACAĞIM"

Sportif Direktör Damien Comolli'nin hesabı açmasından rahatsız olduğunu dile getiren Ali Koç, "Bu yüzden uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk o ekiple çalıştık" ifadelerini kullandı.

Koç, federasyonun açıkladığı limitlerle ilgili, "Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız" değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç, hakem atamaları hakkında ise, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in hakem atamalarına karışacak bir isim olmadığını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

(Skorer)

Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım

Fenerbahçe, Ali Koç, Twitter, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ASLAN PARÇASI:Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız'' değerlendirmesinde bulundu. . . bunu söylerken hiç mi yüzü kızarmadı. . . kendi batakta diye herkesi orda görmek istiyor herkes sizin yanlışınıza uymak zorunda degil ali bey. . .
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ULTRAKEDİ:Ali Koç. Mhk Başkanı 4 hafta öncesinde belli olan BJK-fb hakemini Zorlu görüşmesinden sonra değiştirdiklerini söyledi ( Son 1 hafta kala) bununla ilgili ne söyleyeceksin ? Gerçi hiç hakem konuşmadığını söylemiştin ama hepsi yalan olduğu ortaya çıktı. Senin gibi para içinde yüzen adama bu dansözlükler hiç yakışıyor mu ? Babanı örnek alsan zaten fenerasyona başkan olmazdın.
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MS:DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
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