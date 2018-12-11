Ali Koç, Ersun Yanal ile Görüştü!

Phillip Cocu
'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe
'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal
ile sözleşme detaylarını görüştü.
Yalıda görüştüler
Sarı-lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul
'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç
ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı
'ya emanet etmek istiyor.
Comolli görevine devam edecek
Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.
1,5 yıllık anlaşma
Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1,5 yıllık olması bekleniyor.
Fenerbahçe,Ali Koç
11 Aralık 2018 Salı 02:58