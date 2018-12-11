11 Aralık 2018, 02:58
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Ali Koç, Ersun Yanal ile Görüştü!

Ali Koç, Ersun Yanal ile Görüştü!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve bazı yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal ile bir yalıda görüşme gerçekleştirdi.



Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

Yalıda görüştüler

Sarı-lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.

Comolli görevine devam edecek

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

1,5 yıllık anlaşma

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1,5 yıllık olması bekleniyor.

Fenerbahçe,Ali Koç

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