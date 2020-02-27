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Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların ardından moral, motivasyon yemeğinde Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyetle bir araya geldi.

27.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02

'de arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından başkan Ali Koç duruma el koydu. Ali Koç, sarı-lacivertli takımın futbolcuları ve teknik heyet ile antrenman sonrası Kalamış'ta yemekte buluştu.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı toplantıda, sarı-lacivertli takımın futbolcularına yönelik moral motivasyon konuşması yapıldı.

TÜM YÖNETİM DESTEK VERDİ

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bu toplantıda Ersun Yanal ve futbolculara, tüm yönetim olarak destek verdiklerini belirtirken, Antalyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçileceğine inandığını söyledi.

Toplantının ardından sarı-lacivertli futbolcular, moralli bir şekilde yemekten ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, basın mensuplarının kısa bir açıklama talebini teşekkür ederek geri çevirdi.

Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (8)
GALATASARAY:Tabi tabi bir araya gelip 5. yıldızı takışımızı izleyin. 5 sene üst üste şampiyon oluşumuzu izleyin
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VİZYONN BEY:Moral yemeğind etaraftarlar bir araya gelmeli siz neden bir araya geliyorsunuz. siz paranızı alıp yatıyorsunuz aşağı. azıcık gurur olsaydı bırakıp giderdiniz. . .
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MEMLEKETİM:Bir araya gelmisken Camii''ye gitselerdi. Malum Regaip Kandil''i. Bos isler yarin Ahiret''te kurtarmayacak. En güzel örnegi Dünya''yi etkisi altina alan Coronavirus''a dahi Insan''lik aninda cözüm bulamazken sizler bos isler Mühendis''ligi yapiyorsunuz. Allah''in tokati yavas yavas tesirini glsteriyor. Insan''lari sömüren parali spor oyunlari dahi yapilamayacak duruma gelecek. Yarin taraftarim diyen ahmaklar maclara dahi gidemeyecek. Abdest alin Namaz kilin Allah''a el acip Dua edin. Virus''danda korunu
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ASLANPARCASI PODOLSKİ:FENEVi EViiiiRRREE CEViiiiRE HASAAT ETCEK BEKLEYiNDe GöRüN
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BJK:NASIL İŞ ANLAMADIM YENİLGİYİMİ KUTLUYORLAR ALİ KOÇ GS LİMİ NE
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KASTAMONULU:pazar günü 3 tane yediler. Ne çabuk acıkmışlar bunlar. :)))
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DIRMAK:BU HAFTA PUAN KAYBEDİN DE GÖRELİM SİZİN O MORAL SEVİYENİZİ!!!HAKEMLER OLMAZSA SİZ KÜMEDE KALMAK İÇİN MÜCADELE VERİRSİNİZ. . .
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GENÇ FENERBAHÇELİ:İnsanları kanser ettiniz . . . !
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