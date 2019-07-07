07.07.2019 18:14
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Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarlarla bir araya geldi.

"Taraftar Buluşması" etkinliğe katılmak üzere İstanbul, Ankara, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Eskişehir, Bursa ve Karabük'ten otomobil ve otobüslerle yola çıkan binlerce Fenerbahçe taraftarı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'ne geldi.

Antrenman sahasının etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların tesislerden çıkmasıyla büyük coşku yaşadı. Etkinliğe katılmak üzere kampa gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular, taraftarlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğin ardından tesislere geçti.

Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu

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Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

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