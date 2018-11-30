Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal ve Yeni Hoca Açıklamalarını Önümüzdeki Hafta Yapacağım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

"BAŞKAN OLARAK DOĞRU OLMAZ"

Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.

KOEMAN, "YENİ YILI GÖREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından takımı Erwin Koeman yönetiyordu. Hollanda basınına konuşan Koeman, "Fenerbahçe'de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da... Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum." demişti.

ERSUN YANAL, 2013-2014 SEZONUNDA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

2013-2014 sezonunun başında Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal, sezon sonunda takımı şampiyon yapmıştı. Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşamıştı.

AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'ın tekrar takımın başına getirilmesi durumunda konuya müdahale edeceğini belirterek, "Benden sonra dahi Ersun Yanal'la görüşülürse buna tepki koyacağımı bilin." demişti.