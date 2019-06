Ali Koç: "Fatih Terim, tazminatı hak etsin diye 1905 TL'ye imza attı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul'da eleştirilere cevap verirken, özellikle Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminat konusunda sert konuştu. Terim'in TFF'deki bir yöneticiyle kavga ettiği için tazminat hakkının olmadığını söyleyen Koç, "Tazminatı hak etsin diye, 1905 TL'ye imza attırdılar. Rakip başkan bana 'Ali Bey, yanında çalışanlara tazminat ödemiyor mu?' diyor. Sizi dövmeye kalkana tazminat öderseniz, iş kanununu bilmiyorsunuzdur" dedi. Koç, önümüzdeki sezon beklenen Fenerbahçe'yi izleteceklerini sözlerine eklerken, Türk futbolunun içindeki tiyatronun sürmeyeceğini de sözlerine ekledi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul'da konuşmacılara cevap vermek için konuştu. Bu işlerin gönül işi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "İşler tatsız gittiği zaman yattığınız zaman uykunuzu kaçıran şeyler. Bu sene talihsiz bir sene geçirdik. Bize beceriksiz, vasat dediler. Atıp, tutmak kolay. Final-Four'a iki rekor kırarak gittik. Göreve geldiğimizden bu yana 1 sene geçti. Çok büyük beklentilerle geldik. Başımız dik olacak dedik. Futbolda belli başarı olmayınca bunlar değer görmüyor. İlk yarıda 17. sıradaydık, ligi 6. sırada bitirdik. İlk yarı ile ikinci yarı arasında acı çekme açısından fark yok. Zannedersiniz Türkiye tarihinde sadece Fenerbahçe 6. oluyor. Zannedersiniz büyük takımlardan biri olmamış. Rakiplerimizden biri 2011 yılında 30. haftada aynı puanla aynı sıradaydı. Oluyor bunlar. Tatsız olanı bizim dönemimize gelmesi. Bunun çok büyük sebebi var. Yapılan yanlış transferlerden, takım ruhunu oluşturmaya kadar birçok nedeni var. Bu kadar çok şeyin talihsizliğin, hatanın, bu kötü şans bile değil. Bunlardan önemli olan ders alabilmek. Taraftarlarımıza, hala ümidi olan kongre üyelerine teşekkür ederim. En zor zamanımızda moral oldunuz. Bizim mahcubiyetimiz size karşı arttı. Bizimde çalışma azmimiz artmış oldu" dedi.



"Çirkefliğin kazandığı bir ortam"



Futbolda tiyatro oynandığını söyleyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Trajikomik, çirkin bir durum. Çirkefliğin kazandığı bir ortam. Biz zaman yumuşak olmakla eleştiriliyoruz. İki yanlış bir doğru mu yapacak. Şunu temin ederim önümüzdeki sezon bizim duruşumuz çok farklı olacak. Bu camia pis ortama ortak olmadık. Az konuştuk, öz konuştuk. Doğru bildiklerimizi anlattık. MHK değişti. Federasyon olarak eski zihniyet devam edemez dedik. Kim olsun demedik, kim olmasın dedik. Belki yeterli değil. Ne kadar ağlarsan, çamura yatarsan o kadar hakkın korunuyor. Bu pislik devam etmeyecek, temizlik olacak. Bizden ayrılan futbolcular başka neler yapacaklar. Bize bir şey oldu. Olay Cocu, Comolli değil. Comolli'nin geçmişine bakarsanız, Şampiyonlar Ligi'nde finalinde oynayan iki takımın tohumlarını kendisinin attığını görünce, futboldan anlamıyor diye iddia etmezsiniz" dedi.



"Gelirlerimiz başka yerlere gidiyor"



1 senede kulübe 140 milyon TL'ye yakın bir para girişi yaptıklarını söyleyen Koç, "20-25 milyon TL Fener Ol'dan kaynak girdik. Futbolcularımıza 2 aydan geriden geliyoruz. Basketbolcular 1 aydan geliyor. Bunlar borçlanarak oluyor. Deniz bitti. Biz burada ibra konusu malzeme ediliyor. İbra gelene kadar içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetin farkında değilsiniz. Tahmin bile edemezsiniz. Bu konuda kızgınım. Ayağınızı denk alın. Belli gruba söylüyorum. Ayağınızı denk alın biz başarılı olalım. Şu lafımı hiçbir zaman unutmayın; Fenerbahçe ile var olan, Fenerbahçe için var olanlar Bütün bunlara rağmen yine kaynak bitti. Fener Ol biraz rahatlattı. Yeniden yapılandırmayı bekliyoruz. Biz geldiğimiz zaman ilk ay 17 milyon Euro geçmiş dönemin borcunu ödedik. Nakit akış zararımız var. Gelirimiz var ama başka yere gidiyor. Görülen 800 milyon ama gerçek nakit akışı 1 milyar. Niye para toplanıyormuş diyenler oldu. Basketbol şubesini küçültmeyeceğiz" diye konuştu.



"Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorundayız"



Yıllık 50 TL aidatın çok az olduğunu söyleyen Ali Koç, "Burada çok talep oldu. Bu miktar çok düşük. Giriş ücreti de düşük. Bunu çıkartacağız. 250 de çok az. Bence bir rakam olmalı. 500 ya da 600'ü geçmez. 25 bin kişi ödediği zaman o kaynak bizim için önemli. Biz her ay sporcular hariç 10 milyon TL maaş ödüyoruz. Fenerbahçe'nin maliyetleri Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha fazla. Basketbolu da eklediğiniz zaman ara çok açık" dedi. Şampiyonlar Ligi'nin önemine de değinen Koç, "Şampiyonlar Ligi önemli tedavi mekanizmalarından. 10 senedir gidemiyoruz. Gitmek zorundayız. Ona göre harcama yapmalıyız. FFP çerçevesinde transferler yapabileceğiz. Sattığın kadar diyorsa sattığın kadar alınacak. Kiralık ama mecbur olmayan satın alma opsiyonu ile olacak. Değişik ekonomik şartlardan dolayı bizden teklif bekliyorlar. UEFA'nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Ersun hoca, ekibini ve bizim yaptığımız liste için düğmeye basmayı bekliyor" diye konuştu. Kenan Evren Lisesi arazisiyle ilgili olarak yapılan eleştiriyi de yanıtlayan Koç, "Bu konunun eli kulağında. Cumhurbaşkanına da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" Eksikliklerimiz yerine getirildi. Bu konuda size güzel bir havadis verebileceğimi düşünüyorum" dedi.



"Gençler gittiği zaman artık geri gelecek"



Fenerbahçe altyapısının yetiştirdiği oyuncularla ilgili olarak bundan sonra farklı bir uygulamaya gideceklerini söyleyen Ali Koç, "Duhan Aksu için Lille'in ikinci keşfi diye haberler çıktı. Bu arkadaş da bizim altyapıdaymış. Sonra İstanbul'a transfer olmuş. Birkaç sene önce U21'de şampiyon olduk. Merih, Duhan ve Ümraniyespor'dan Yasir o kadroda bulunuyordu. Sordum o zamanın ilgili hocasına. O da "Bu oyuncuları A takım kadrosuna yolladık, hiçbirini uygun görülmediler" dedi. Yasir Subaşı'nda bir madde var. Verdiğimiz oyuncuları geri alma maddesi var. Yasir bizim geldiğimiz dönem gitmiş. Comolli her giden oyuncuya geri alma maddesi koydurtmuş. Artık genç oyuncular gittiği zaman geri alma maddesi olacak" dedi.



"Beklentimiz kararın onanması"



3 Temmuz sürecinde çok büyük zarar gördüklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biraz vicdanı olan, renklerden bağımsız olarak bu işe bakanlar, Fenerbahçe'nin ne kadar kalleşçe saldırıya uğrandığını gördüler. 650 bin imza toplanmıştık. Bizim beklediğimiz kararın onanması. Gönüllerde haklanmış Fenerbahçe'nin, artık resmi olarak bunu kavuşması. Ondan sonra da bize bunları yapanların gerekli cezayı alması. Tazminata gelmeden önce bunlara gelmesi lazım. Keşke eski yönetimle hareket etsek. Devletimize sesleniyorum. Bizim gibi insanları Fetöcü yapmaya çalışıyorlar. Bu kahpe örgütle biz mücadele ettik. Devletimiz bunu görecektir. Çünkü biz buradan çok zarar gördük" ifadelerini kullandı.



"Takımdaki en büyük eksiklik, tecrübeli oyuncu eksikliğiydi"



Emre Belözoğlu, Kolarov gibi isimlerin transfer için konuşulmasının yanlış olduğunu söyleyen bir üyeye cevap veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç oyuncularla tecrübelileri bir arada kaynaştırmanız gerekiyor. Bizim geçen sezon en büyük eksiğimiz, duruşuyla sahada takımı toparlayacak olan lider oyuncudur. Böyle oyunculara her zaman ihtiyacımız var" dedi. Bugünkü toplantısı Ülker Etkinlik Salonu'nda yapmak istediklerini de sözlerine ekleyen Ali Koç, "Gönümüz Arena'da olmaktı. Basketbol Federasyonu'na gittik, bugünün tarihiyle ilgili olarak maç olup olmayacağını sorduk. Henüz takvimi veremeyiz belli değil dediler. Faruk Ilgaz'a da sığmazdık ve buraya geldik" diye konuştu.



"Hisse satılması bize göre çok yanlış"



Altyapıda iyi oyuncuların oyduğunu söyleyen Ali Koç, Ersun Yanal'ın oğlunun menajerlik yaptığı iddiasıyla ilgili olarak da "Ersun Hoca'nın oğlunun menajerlik yaptığını söylediniz. Ben kendisini tanımam, buralarda olmadığını da biliyorum" dedi. Kulübün işlenmeyen şampiyonluklarıyla ilgili olarak da çalışmaları olduğunu ifade eden Ali Koç, "İşlenmeyen şampiyonluklarla alakalı bir çalışmamız var. Ama çalışmaları belli bir noktaya gelmeden basınla paylaşmadığınız takdirde, belli bir kıymet bilmiyor. Biz de bazı sert açıklamalar için bekliyoruz, eldeki bilgileri inceliyoruz, hemen atlamıyoruz. Bu durum televizyona çıkıp bağırıp çağrılacak bir durum değil. Başka kulüpleri yanınıza alıp, federasyonla görüşmeniz gereken bir kulüp. Metin Sipahioğlu, yönetime girmeden önce de bu konuyla ilgileniyordu. Hala ilgileniyor" diyerek konuyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Kulübün hisselerinin satışıyla ilgili öneriyi de yanıtlayan Koç, "İşletme sermayesini karşılamak için bizden önce hisseler satıldı. Bence çok yanlış bir şey. Borç kapama için yapılmış bir durum. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok ama mecbur kalırsak bu durumu değerlendirebiliriz" diyerek sözlerini sürdürdü.



"Sizi dövmeye çalışana tazminat öder misiniz?"



Kendisine sert olması konusunda eleştiriler yapıldığını söyleyen Ali Koç, "Bizden evvelki yönetim çok sertti ama o zaman da pek netice alınamıyordu. Başka bir şey yapmak gerekiyor. Bu pislik sürmeyecek. Türk futbolunun içinde olduğu tiyatro sürmeyecek, süremez. Değişimin de en büyük ateşleyicisi Fenerbahçe olacak. Buna inanın. Milli Takım'ın eski teknik direktörü niçin işten çıkarıldı? Futbol federasyonunun üyesiyle kavga ettiği için. Bundan sonra iş kanununun size sağladığı imkan, 6 gün içinde işten çıkarıp tazminat ödeme mecburiyetiniz olmamasıdır. Ama nedense 9. günde, 6. maddeden tazminatla işten çıkarıyorlar. Medyada da hakimiyeti var. Sonra o kulübün başkanı çıkıp, "Türkiye'nin en büyük işvereni olan Ali Bey, yanında çalıştırdığı kişilere tazminat ödemiyor mu?" diyor. Eğer sizin yanınızda çalışan birisi sizi dövmeye kalkarsa ve siz tazminat verirseniz, iş kanununu bilmiyorsunuz demektir. Bunları biz söyleyince kötü kişi oluyoruz. Bu kadar bariz bir durum var ve hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürülüyor. Bir de tazminatı hayır kurumuna bağışladığı için, ayıp olmasa madalya takacaklar. Bunlar durmalı. Bir de işi de garantiye alıyorlar, tazminatı hak etsin diye, gittiği yerde 1905 Lira'ya imza attırıyorlar. Bu konuyu her platformda tartışmaya hazırım" diyerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, TFF'den aldığı tazminatla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Güzel bir sezon bizi bekliyor"



Basketbol şampiyonluğunu kazanmak istediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman'la yaşanan gerilime de değinerek, "Her şey bitti, bir de o bize dil uzatıyor" ifadelerini kullandı. Takıma güvendiklerini söyleyen Ali Koç, "İnşallah Obradovic'in askerleri yarın maçı kazanır da, kendi sahamızdaki maçta bu işi bitiririz" diye konuştu. Önümüzdeki sezon beklenen Fenerbahçe'yi izleteceklerini de sözlerine ekleyen Ali Koç, "Tecrübe kazanmanın en iyi yolu hata yapmaktır ve biz yeterince hata yaptık. İnanın çok daha güzel bir sezon bizi bekliyor. Ersun hoca geldikten sonra 3 kez mağlup olduk, sahamızda hiç yenilmedik. Ama oynadığımız futboldan memnun değiliz. Ama herkesin öz güveninin yerine geldiği yeni sezonda daha da güzel olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

