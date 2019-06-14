Ali Koç, Fener Ol kampanyasının hedefini açıkladı: 450 milyon lira

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Star TV-FB TV'nin ortak yayınladığı WinWin programında konuştu. Ali Koç, " Fenerbahçeli olduğumuz için şanslıyız. Fenerbahçe demek aslında büyük bir fedakarlık demek. Fenerbahçeliler, söz konusu Fenerbahçe olunca cömertler. Benim babam iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş'a da çok hizmetleri olmuş biri." dedi.

"BİZ İNANÇ VE GÜVENLE YOLA ÇIKTIK"

Koç, "Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de taşın altına elimizi sokacağız, dedik. Camia bizi mahcup etmedi. Biz bu kampanya için yola çıktığımızda, 'Yapmayın, olmaz. Bu riski göze almayın' dediler. Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. %25'ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.