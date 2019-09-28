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Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını TT Stadı'na böyle uğurladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçı Türk Telekom Stadı'nda izleyecek olan Fenerbahçeli taraftarları uğurladı.

28.09.2019 16:39

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar stada giriş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe stadından taraflarları bizzat uğurladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada geldi. Kadıköy'de buluşan taraftar, passolig ve kimlik kontrollerinin ardından toplu halde otobüslere alındı.

Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen 2 bin 500 Fenerbahçeli, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de taraftarlarla bir araya gelerek maç öncesinde hepsine selam verdi ve iyi yolculuklar diledi. Taraftarlar da stada girerken Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan daha önceki derbilerde otobüslerin camlarının kırıldığı görülürken, bu maç öncesinde taraftarların otobüslere herhangi bir zarar vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını TT Stadı'na böyle uğurladı

Türk Telekom, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(7)
FB:Arı misali işe gidiyoruz
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M ACAR:6 çekince anlarsınız
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VATANDAŞ:sony ceo su biniyor ali koç binmiş çok mu
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SADRİ:etrafında bir sürü yalaka yanlız fikoyu güremedim
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ANTİ- FB:show yapma ALÜÜÜÜ alacaksin boyunun ölcüsünü ayrica yiyecegin küfürler cabasi:))))
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GSLİ:GİDİŞİN OLUR DÜNÜŞÜN OLMAZ İNŞALLAH
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KENAN:ETTİĞİN BEDDUA SENİ BULUR DÜMBÜK
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