Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Forbes Türkiye , Mart ayı sayısında bu yıl 15. kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine 43. sırada yer buldu. Ancak bu listede bir detay dikkat çekti. Fenerbahçe'ye 2018 yılında başkan olan Ali Koç'un o zamanki serveti 850 milyon dolardı. 2020 yılında Koç'un serveti 700 milyon dolara düşerek 150 milyon dolar eridi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR 9. SIRADA YER ALIYOR

2019 yılında 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding ise 1.80 milyar dolar ile 9. sırada yer aldı.