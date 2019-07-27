Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu

Ali Koç, basında çıkan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibine 5 milyon euro ücret verdiği haberlerini hatırlatarak yanıt verdi.

"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HABERLER..."

Fenerbahçe Başkanı, iddialar üzerine ''Garry Rodrigues'in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da... Tüm belgeler bende gelip bakabilirler. Şüphesi olan bakabilir. Ayrıca Vedat transferi de büyük bir başarıdır.'' sözlerini kullandı.