Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basında Garry Rodrigues'in kiralanması ve yıllık ücretiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Koç, transfer için belgelerin kendisinde olduğunu ve şüphesi olanların gidip bakabileceğini açıkladı.27.07.2019 15:28
Ali Koç, basında çıkan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibine 5 milyon euro ücret verdiği haberlerini hatırlatarak yanıt verdi.
"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HABERLER..."
Fenerbahçe Başkanı, iddialar üzerine ''Garry Rodrigues'in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da... Tüm belgeler bende gelip bakabilirler. Şüphesi olan bakabilir. Ayrıca Vedat transferi de büyük bir başarıdır.'' sözlerini kullandı.
Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
YORUMLAR (11)
KENAN: Başkanım kıskançlıktan kuduruyorlar şaşırdılar nasıl saldıracaklarına takma
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HIDDIBIK: uefa bir denetim yaparsa avrupadan men olmayı geçtim klüp lige eksi puanla başlatılma gibi sert cezalar alacak çok fazla usulsüzlük var transferlerde !
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RECEP: Alicim söylemde bilelim o zaman ne ödendi söyle
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BRO: kaynağı belli olmayan haber dediğin adamı aldığın kulübün başkanı farkında mısın alicim, sen o kadar şeffaf isen yayınla da görelim yada randevu ver çayı kahveyi hazırla hep beraber geliyoruz 25 kişiyiz cam kenarı olsun bana :D
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CAN: adnan hoca ceza evine girdi fb dilenmeye başladı yoksa kedicikleri sizin içinmi çalıştırıyordu fenev için herşeyi yaparım demişti
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FB''Lİ: Sevgili spor severler, Gary Rodrigues Fenerbahçe ve Başkanımızı çok sevdiği için transfer ücreti almadan oynayacaktır, Fenerbahçe''nin gerçek gücü budur. . . .
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CEM: hadı ordan adnan hocanın kediciği
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KAFKA: He olur, tabi.
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KAFKA: He bizde yedik. Bi fırıldak çevirmesinlerde. Çünkü çıkar kokusu
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CCC: bu yaptıkların bir gün kulübün başına iş açacak ama hayırlısı başkan
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