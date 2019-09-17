Ali Koç 'göreceksiniz' demişti, Fenerbahçe'den gidenler şov yapıyor!

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesinde gönderilen Soldado, Ayew, Slimani, Valbuena, Frey gibi isimler gittikleri takımlarda gösterdikleri performansla göz dolduruyorlar.

Geçen yıl alınan kötü sonuçlardan sonra"Göreceksiniz, bizden giden oyuncular gelecek yıl nasıl oynayacak"yorumunu yapan Ali Koç'un dediği çıktı.

Valbuena:Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Valbuena, transfer olduğu Olympiakos'ta adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Yunan ekibiyle 9 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

Soldado:Fenerbahçe'den ayrılarak transfer olduğu Granada'da müthiş bir başlangıca imza atan Roberto Soldado, yeni takımın formasıyla ilk maçında gol attı ve La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle ligde çıktığı 4 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Slimani:Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Slimani, satın alma opsiyonuyla birlikte yolunu tuttuğu Monaco'da kendini buldu. Fransa kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Cezayirli futbolcu, Ligue 1'de çıktığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Ayew:Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren Andre Ayew, geri döndüğü Championship ekibi Swensea City'de çıktığı 5 maçta 4 gole direkt katkı yaptı. İngiliz ekibiyle 2 gol 2 asistlik bir performans ortaya koyan Ayew, Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalmış ve taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Frey:Fenerbahçe'de hayal kırıklığına neden olan Frey, kiralık olarak gittiği Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de 3 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Frey, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla büyük eleştiri almıştı.