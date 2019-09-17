Haberler » Spor » Haber

Ali Koç 'göreceksiniz' demişti, Fenerbahçe'den gidenler şov yapıyor!

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesinde gönderilen yıldız isimler yeni takımlarında müthiş performanslar sergiliyor. Oyuncuların bu performansı da Ali Koç'un "Göreceksiniz, bizden giden oyuncular gelecek yıl nasıl oynayacak" yorumunu akıllara getiriyor.

17.09.2019 16:30

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesinde gönderilen Soldado, Ayew, Slimani, Valbuena, Frey gibi isimler gittikleri takımlarda gösterdikleri performansla göz dolduruyorlar.

Geçen yıl alınan kötü sonuçlardan sonra"Göreceksiniz, bizden giden oyuncular gelecek yıl nasıl oynayacak"yorumunu yapan Ali Koç'un dediği çıktı.

Valbuena:Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Valbuena, transfer olduğu Olympiakos'ta adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Yunan ekibiyle 9 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

Soldado:Fenerbahçe'den ayrılarak transfer olduğu Granada'da müthiş bir başlangıca imza atan Roberto Soldado, yeni takımın formasıyla ilk maçında gol attı ve La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle ligde çıktığı 4 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Slimani:Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Slimani, satın alma opsiyonuyla birlikte yolunu tuttuğu Monaco'da kendini buldu. Fransa kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Cezayirli futbolcu, Ligue 1'de çıktığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Ayew:Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren Andre Ayew, geri döndüğü Championship ekibi Swensea City'de çıktığı 5 maçta 4 gole direkt katkı yaptı. İngiliz ekibiyle 2 gol 2 asistlik bir performans ortaya koyan Ayew, Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalmış ve taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Frey:Fenerbahçe'de hayal kırıklığına neden olan Frey, kiralık olarak gittiği Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de 3 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Frey, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla büyük eleştiri almıştı.

Türk bayrağı astırmayıp, sporcuların yüzüne tükürmüşlerdi! Dışişleri BakanlığıTürk bayrağı astırmayıp, sporcuların yüzüne tükürmüşlerdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli olduZiraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

GalatasarayGalatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu

Ersun Yanal, FenerbahçeErsun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!

Ali Koç 'göreceksiniz' demişti, Fenerbahçe'den gidenler şov yapıyor!

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(13)
RUHI-BJK:buralarda defalarca dedik sülo üst düzey golcü, bırakmayın diye
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İSMAİL66:aziz yildirim baskan fenev sampiyon
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:O ZAMAN SIKINTI SENDE BAŞKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
CCC:bi kerede beceremiyoruum de
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
BJK:İYİDE BU ADAMLAR GELİRKEN DE İYİLERDİ GİTTİKLERİ YERDE DE İYİLER DEMEK Kİ PROBLEM SİZDE SAYIN FENEVLİLER
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
SADRİ:ARKADAŞ SORUN OYUNCULARDA DEĞİL MESİDE GELSE AYNI SORUN TAKIMIN KAREKTERİNDE BU TAKIM TEK DÜŞÜNCE HAKEMLER ÜSTÜNE KURULU ŞİKE ÇİRKEFLİK HAKSIZ KAZANÇ
Yayından Kaldır
20 11
Cevap yaz
BELHANDA:fatih yemin ediyorum doğru teşhis bunu da anlatamayız onlara:)
Yayından Kaldır
5 2
FATİH:sadri yemin ediyorum tamamen doğru teşhis ama bunu onlara anlatamazsın
Yayından Kaldır
9 8
MUHTAR:Oynatamadık demiyor da. . .
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
İSLAM:SÜLO GERİ GELSİN
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
19:55 Kayserispor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
19:48 Manchester City'de stoper alarmı
19:44 MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
19:43 Canlı yayın duyurusu
19:42 Elneny ve Kayode PFDK'ye sevk edildi
19:38 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası Kocaeli'de başladı
19:35 Uğur Tütüneker: "Adanaspor maçını kazanmalıydık"