Haberler » Güncel » Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti - Haber

Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün 16.00'da yapmayı planladığı gündeme dair açıklamalarını, İdlib'ten gelen şehit haberi üzerine erteledi.

10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25Ali Koç gündem açıklamasını iptal etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün 16.00'da yapmayı planladığı gündeme dair açıklamalarını, 'ten gelen şehit haberi üzerine erteledi.
Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor maçından 1-1'lik berberlikle ayrılan ve aleyhlerine yapılan hakem hataları sonrası bugün kulüp televizyonunda canlı yayına katılacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem özel yayınını şehit haberi sonrası iptal etti. Planladığı gibi saat 16.00'da kulüp televizyonunda ekranlara çıkan Koç, "Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık. İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde görüşlerimizi ileteceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum" açıklamasını yaptı.
(İHA)

Ali Koç, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:20:00