Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yapacağı canlı yayını iptal etti. Saat 16:00'da FB TV ekranlarına çıkan Ali Koç, İdlib 'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün hafta sonunda oynanan maçtaki hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık ancak programa az bir süre kala İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik. llah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.