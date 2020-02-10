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Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin aleyhine yaşandığı iddia edilen hakem hatalarına yönelik bir program yapacağını açıklamıştı. Canlı yayına çıkan Ali Koç, İdlib'te 5 askerimizin şehit olması ve 5 askerimizin de yaralanması nedeniyle programı iptal ettiklerini söyledi.

10.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:18

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yapacağı canlı yayını iptal etti. Saat 16:00'da FB TV ekranlarına çıkan Ali Koç, 'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün hafta sonunda oynanan maçtaki hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık ancak programa az bir süre kala İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik. llah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Ali Koç, İdlib, Spor


HABER YORUMLARI (14)
USTA:bu kadar baskıdan sonra heralde .
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ATİH ERIM:Artik futbol gormek istetiz baskan
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SADRİ:bu milet birkez sana inandı fos çıktın febeş değişecek şike yok adam olacağız dedin olmadı dahada inanmaz kimse sana boşa numara yapma
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4 4
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NEDE OLSA FENEVLİ:ŞOVMEN
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5 5
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HAKAN:ADAM TANIMASAK ADAM DİYE YUTURACAKLAR FENEVLİLER
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13 15
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DELİDİR AMA!:İşte , adam gibi adam . . .
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24 16
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FENERLİ:adamsın başkannnnn her yerin vakti zamanı var SABIRRR
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21 13
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ALEX:Federasyon, gaysaray, zebraspor, ezik trabzonlular , a spor, tümer cahili, erman toroğlu denilen meczup hepiniz Ali KOÇ a kurban olun
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18 14
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KENAN:BÜYÜKSÜN BAŞKAN ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN
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21 5
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KEMAL DOĞAN:Adamsın başkan
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14 11
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