Ali Koç, Hakem Halil Umut Meler'in Kararları Sonrası Çılgına Döndü

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Başkan Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'in ikinci yarıdaki kararlarına büyük tepki gösterdi.
ALİ KOÇ, SAADANE KART GÖRMEYİNCE ÇILDIRDI
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında Tolgay Arslan, Ayew ve Mehmet Topal'ın pozisyonlarında sarı lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Başkan Ali Koç özellikle Serdar Aziz'in uzaklaştırdığı topta Saadane'nin elle oynamasına sarı kart gösterilmemesine büyük tepki gösterdi.
(Futbol Arena)
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