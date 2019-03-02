02 Mart 2019, 21:56
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Ali Koç, Hakem Halil Umut Meler'in Kararları Sonrası Çılgına Döndü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in kararlarına büyük tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında Başkan Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'in ikinci yarıdaki kararlarına büyük tepki gösterdi.

ALİ KOÇ, SAADANE KART GÖRMEYİNCE ÇILDIRDI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında Tolgay Arslan, Ayew ve Mehmet Topal'ın pozisyonlarında sarı lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Başkan Ali Koç özellikle Serdar Aziz'in uzaklaştırdığı topta Saadane'nin elle oynamasına sarı kart gösterilmemesine büyük tepki gösterdi.

(Futbol Arena)

Çaykur Rizespor, HALİL UMUT MELER, Ali Koç, Spor


YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜNÜN KAPICISI : Sistem değişince uçucaktık ,uçuyoruz resmen ,seçimden sonra üç milyon insana iş ,heryerde petrol doğalgaz bulundu ,uçağımız yine gündemde ..:) birileri uçacak bu seçimde lakin o biz olmuyacağız.
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ŞAZİMENT: Bu akşam resmen hakemle maç kazandınız utanmaz şikeciler bide utanmadan hakeme tepki göstermişmiş..
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MEMLEKETİM: Hakemle aldiniz maci. Hedefmi sasirttiriyorsun? Güzel memleketimi mafettiniz.
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  • MEMLEKETİM : Sike yaptiginizda fenerliler; Memleket meselesi yapipda Platinin ayagina kapanmadinizmi? Ne cabuk unuttunuz toplum icine cikamadiginiz günleri. Ezik fenerbaceliler.
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  • FENERLI-1 : QOLU SERDARMI ATDI
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