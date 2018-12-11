11 Aralık 2018, 08:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor Maçından Sonra Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının sonunda soyunma odasına inerek "Kendinizden utanın. Bazı futbolcular bu kulüpte oynamayı hak etmiyor." dedi.

Akhisar yenilgisi sonrası soyunma odasına inen ve yarım saatten fazla takımla konuşan Başkan Ali Koç'un sert ifadeler kullandığı öğrenildi. Koç'un futbolculara yaptığı konuşmada en çok dikkat çeken ifadelerden biri "Utanın" oldu.

Taraftarın bu kadar kötü geçen bir sezona rağmen dört bir yandan otobüslerle deplasmanlara gelip tribünleri doldurduğunu vurgulayan Koç, bazı oyuncuların bu kulüpte oynamayı hak etmediğini söyledi. Başkan'ın konuşmada birçok futbolcu ile ilgili radikal kararlar alacağının altını çizdiği de öğrenildi. Akhisar maçı sonrası otobüsle dönme kararının ise özellikle bazı yabancı oyuncularda ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu uygulamanın eleştirildiği ifade edildi.

VOLKAN BALLI DÖNÜYOR

Öte yandan yönetim, Samandıra'yı ve takımı toparlamak için sonunda harekete geçti. Bu çerçevede eski idari menajer Volkan Ballı ile görüşme gerçekleştirildi. Daha önce 100. yıl şampiyonluğu olmak üzere birçok önemli başarıda imzası bulunan Ballı ayrıca taraftar grupları üzerinde de etkin bir isim. Onur Başar'ın yerine görev alması beklenen Ballı'nın tecrübesiyle Samandıra'ya çeki-düzen vermesi hedefleniyor.

Samandıra,Akhisar,Ali Koç
11 Aralık 2018 Salı 08:28

YORUMLAR (6)
SABRİ REİS: MAL dini diye bir futbolcu vardı, Para yok diye bu haldeler
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HÜSEYİN KAYA: ali koç elini cebine atıp maradonayı getirsin o daha iyi oynar bu takımda
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BAŞKENTLİ FANATİK FB.Lİ: Yanındayız büyük başkan ...
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FENERLİ: FUTBOLCUYA FIRÇA ATMAKLA, FUTBOLCUYU KADRO DIŞI BIRAKMAKLA BU İŞ OLMUYOR. BU TAKIM SENİN ESERİN. BIRAK ARTIK BECEREMEDİN GİTT GİTT. TEKNİK DİREKTÖR GÖNDERİP BAŞKASINI GETİRMEKLE DE BU İŞ OLMUYOR. FB TARİHİNDE BU REZALET YOK. BU REZALETİ SEN BAŞARDIN TÜM EKİBİN VE SEN GİDİN ARTIK YETER ALİ KOÇ GİDİN GİDİNNN.
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ÖNDER: Ali başkan sana güveniyoruz.. Arkandayız
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