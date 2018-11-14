Ali Koç ile Fikret Orman'dan Flaş Açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
ile Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, Türkiye
Sermaye Piyasaları Kongresi 2018 "Sporun Geleceği Aydınlık Mı?" panelinde önemli açıklamalarda bulundu.Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Büyük kulüplerde şirket sahipliği yok, dolayısıyla sermaye koymak mümkün değil. Biz biraz sermaye koyduk, borçları yapılandırdık ama Mart ayından sonrasını göremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Belki 5 sene Avrupa
'ya gitmemeyi düşünmemiz lazım. Finansal Fair Play'in çok daha ağırını kendimize uygulamamız lazım."
Soru: "4 teknik direktöre para ödüyorsunuz..."
Ali Koç: "Hangi 4 teknik direktör? Benim bildiğim 2 teknik direktöre para ödüyoruz."
"Fikret Bey'den son dönemde olumlu örnek veriyorum hep satışlarla ilgili, biz şimdi yüzümüze gözümüze bulaştırsak ve sonra ayrılsak hiçbir sorumluluğumuz yok. Şirketlerde sorumluluk var ama bu sistemde hiçbir sorumluluk yok."
"Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık. Biz tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar."
"Derbiden bu yana benzer şekilde her gün, hatta bazı günler iki kez konuşsaydık, o eski düzene hizmet etmiş olurduk. Yumruğu masaya sert vuran başarılı oluyorsa, biz zaten başarılı olamayacağız demektir çünkü bizim başarı anlayışımız bu değil."Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
"2012'de Beşiktaş'a başkan olduğumda cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda skorsal başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak bunu aşabilir."
"Niçin yaşları büyük futbolcuya gidiyorsunuz? Zaten Avrupa ile 3 yıllık anlaşmamız var, oyuncu satmadan alamıyoruz. Genç
oyuncuyu alacak bir finansman yok, öyle bir kaynağınız yoksa oluşmuş bir oyuncuyu alıp maaşını fazla vereceksiniz. Şartlar ve bilanço öyle."
Soru: "Taraftar 'Paralar nerede?' diyor, belki cevaplamak istersiniz..."
Fikret Orman: "Onu isterseniz cumartesi günü divanda anlatayım."
"Ben Beşiktaş Kulübü
'nü Dolmabahçe
'nin bahçesinden almadım, Çağlayan
'da 400 küsür dosyadan aldım. İyi bir finansal yapıda gidiyorsunuz ama maçı kazanamadığınız zaman olay 'Paralar nerede?'ye geliyor."
"La Liga
86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö
maçının olduğu gün Almanya
'da, Hannover
'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Kahve de, restoran da bulamadım. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım."
"Biz altyapıya yatırımlar yapıyoruz, kimsenin altyapı ile ilgilendiği yok ki. Kimi aldın, kimi transfer ettin, Ibrahimovic
'i getirecek misin? Avrupa'da yolda görüyorlar, 'Başkanım Ibrahimovic'i alacak mısın?' diyorlar. Ibrahimovic de 38 yaşında, onu da bilmiyor."
Türkiye,Beşiktaş,Ali Koç,Fikret Orman
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:00