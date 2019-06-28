Ali Koç ile Ömer Onan arasında gerginlik iddiası: Salonda asılı olan formanı indireceğiz

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 4-3'le geçerek şampiyon olduğu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi sarı lacivertli kulübün efsane oyuncusu ve TBF CEO'su Ömer Onan ile başkan Ali Koç'u karşı karşıya getirdi. Serinin 5. maçında Luigi Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlenen Koç, 6. maç öncesinde Onan'ı arayarak maça gelmemesini istedi. Koç'un aynı zamanda bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Anadolu Efes'in 4-3 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile tamamlanan Basketbol Erkekler Ligi final serisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski basketbolcusu olan şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi. Başkan Koç, serinin 5. maçında Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlendi. Koç, serinin 6. maçına kısa bir süre kala TBF CEO'su Ömer Onan'ı arayarak tepkisini dile getirdi.

ÖMER'İN YERİNE BİRSEL'İN 7 NUMARASI ASILACAK!

Bu görüşmede Koç'un, Onan'a sert ifadeler kullandığı ve salona gelmemesini söylediği belirtildi. Bu esnada salonun kapısında olan Onan'ın, Koç ile yaptığı görüşme sonrası geri döndüğü ve maçı izlemediği öğrenildi. Koç'un bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı,"Salonda asılı olan formanı indireceğiz"dediği de iddia edildi. Onan aktif basketbol kariyerini noktaladığında 7 numaralı forması Fenerbahçe yönetimi tarafından emekli edilmiş ve Ülker Salonu'na asılmıştı. Bu formanın yerine Ömer Onan gibi 7 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan kadın takımının kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in formasının asılacağı öğrenildi.

F.Bahçe ile 9 sezonda, 5 lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Onan'ın forması emekli edildi.