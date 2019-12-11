Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür"

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bu sabah yapılan idmanı Başkanı Ali Koç da takip etti. İdman sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Koç, lisans talimatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİVASSPOR MAÇINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Hakem hatalarından dolayı hedeflediklerinin 7-8 puan gerisinde olduklarını belirten Ali Koç, "Sivas çok iyi top oynuyor. İyi takım olmuşlar, iyi mücadele ediyorlar. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Bizim için dönüm noktası. İyi futbol oynadığımızı rakamlar da gösteriyor. Hem bizden dolayı, hem de hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenden 7-8 puan gerideyiz" dedi.

"LİSANS TALİMATI İÇİN TFF İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİK"

Lisans talimatıyla ilgili sınırları doğru belirlemek gerektiğini belirten Fenerbahçe başkanı, "Biz daha TFF'ye gitmedik. Bugün Lisans Kurulu ile toplantımız var. Görüşmemizi bile daha yapmadık. Sonuçta işin özüne bakmak lazım. UEFA'nın yaptığı FFP, çoğu ülkede meyve verdi ama Türkiye'de vermedi. Yerel FFP yaptık. Sınırları doğru belirlemek lazım. Türk futbolu bir gecede bu hale gelmedi. Burada önemli olan, Türk futbolunun tüm yapısına hizmet edecek noktaya gelinmesi. Birçok sorunumuz var, Lisans Talimatı bunlardan sadece biri. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz. En yaşlı lig biziz. Hepimiz aynı gemideyiz" şeklinde konuştu.

"LİSANS TALİMATI'NDA EN ÇOK EMEĞİ OLAN KULÜP FENERBAHÇE"

Profesyonellerinin La Liga modelini incelediğini belirten Ali Koç, "Bir önceki TFF'nin talimatname yapması gerekiyordu ama istenen olmadı. Lisans Talimatı'nda esas emeği geçen kulüp Fenerbahçe'dir. Profesyonellerimiz La Liga modellerini inceliyordu. Gidip sorabilirsiniz. Hatta bunu hazırlayıp TFF'ye sunmuştu. Yöneticilerimiz ve yetkililer birtakım açıklamalar yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Bunun doğru uygulanması ve limitlerin doğru belirlenmesi önemli. Yeniden yapılandırma konusunda iletişim doğru yapılmadığı için 31 Mart seçimlerinde malzeme oldu. Halbuki devletimiz çok önemli bir soruna çare üretmek için adım atmıştı. İşin boyutu ve hangi şartlarda gerçekleşeceği anlaşılmadan anlatıldığı zaman istenen sonuç alınamıyor. Konu ne olursa olsun önce anlaşalım, sonra kamuoyuna anlatalım" dedi.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NİN ÖNERİSİ BİZE UYMUYOR"

Devletin yaptığı girişimlerin suistimal edildiğini söyleyen Ali Koç, "Bankalar Birliği tarafından bize sunulan şartlar bizim sıkıntılarımızı çözmüyor. Diğer kulüplerin sıkıntılarını çözdü mü bilmiyorum. Bu işi siyasi malzeme yapmamak lazım. Bu sektörün de bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu sorunlar çözülmezse, bu sorun bankaların da sorunu olacaktır. Devletimizin iyi niyetle yaptığı girişimin suistimal edilmesine çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.