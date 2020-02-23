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Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından kendisine edilen küfürlere dayanamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribününden Fenerium tribününe atladı. Fenerium tribününde büyük bir arbede yaşandı.

23.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:01

karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden 'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI

Ali Koç, tribünden kendisine edilen ağır küfürler sonrası protokol tribününden aşağıya atladı. Başkanın girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı. Öte yandan Aziz Yıldırım diye bağıran bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.

Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

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