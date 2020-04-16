Ali Koç Kırklareli'ne "Biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini" gönderdi
Kırklareli Valiliğinden, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kente "Biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini" gönderdiği bildirildi.
16.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:40
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs hastalarından sürüntü alan sağlık çalışanları ile hasta arasında teması engellemek amacıyla, Valimiz Sayın Osman Bilgin'in talebiyle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından ilimize gönderilen 'Biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini' devlet hastanesine kurulmuştur."
Kaynak: AA
Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, Kırklareli, Ali Koç, Güncel