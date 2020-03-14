Menü
Haberler ›› Güncel ››Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide - Güncel

Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı takip etti.

14.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:10
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı takip etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Konyaspor ile bugün saat 20.00'de oynayacağı maç öncesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı derbi mücadelesinde yalnız bırakmayan Koç daha sonra özel uçakla Konya'ya hareket edip futbol takımının maçını takip edecek. Başkan Koç'a bu müsabakada Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Sipahioğlu ve Simla Türker Beyazıt eşlik etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu