Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbola siyaset karıştığı ve bazı bakanların Trabzonspor'un şampiyon olması için çalışmalar yaptığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

Şahsının ve kulübünün siyasetin içerisine asla girmeyeceğini söyleyen Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun örnek teşkil etmesini ve ülkeyi yöneten tüm siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı'nın duruşunu örnek alması gerektiğini söyledi.

Ali Koç'un konuya dair açıklamaları şöyle;

Futbola siyaset karıştırılmasın diye ikazda bulunduk. Birileri tarafından bu, Fenerbahçe'ye yönelik suçlama haline getirildi. Sporla siyasetin ayrı kulvarlara yürümesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ikazımızı, kamu yöneticilerinin kulüpler arası rekabete zarar verecek şeylerde bulundukları için yapmak zorunda kalmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız lig maçlarına katılmama duyarlılığını göstermiştir. Tüm siyasetçilerimizin bu duruşu örnek almalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi girmeyecek.

"TRİBÜNLERDE SİYASİ TEZAHÜRATLARA GİRMEYİN"

Fenerbahçe, devletimizle hiçbir zaman gerginliğe girmez. Taraftarlarımızdan bir ricam var. Fantastik, bilim kurgu filmleri gibi senaryolar üretenlerle biz mücadele ederiz. Siz lütfen tribünlerde siyasi tezahüratlara girmeyin.

"UEFA VE FIFA BU KONUDA ÇOK HASSAS"

Bunlar açık açık ifade edildiği zaman, bazı kişiler ve kesimler tarafından hayat normal. Ancak Fenerbahçe şikayet edince 'Fenerbahçe spora siyaseti sokuyor.' Artık kim kimi neye sokuyor size bırakıyorum. Futbola siyasetin karışmaması, sadece bizim beklediği bir şey değil. UEFA ve FIFA'nın en hassas konusu. Kamu yöneticileri de sporla ilgilenecektir. Ancak burada belli ilkelere dikkat edilmelidir. Aslında bu konuda güzel ve iyi bir örneğimiz var.

Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, örnek teşkil etmelidir. Kendisi her türlü spora destek olmuştur. Fenerbahçe ve futbolu çok sevmesine rağmen sadece bizim değil hiçbir takımın maçına gitmemiştir. Uluslararası maçlarda tribünde olabileceğini özenle söylemiştir. Ülke yönetme gücünü elinde bulunduran tüm siyasetçilerin bu duruşu örnek alması gerektiğini, aynı hassasiyeti göstermelerini istediğimizi tekrarlıyoruz.

Kulübüm ve şahsımın siyasetle işi yok. Girmedik, girmeyeceğiz. Devletle bir sorun yaşamayacağız, ne kadar bazı kesimler uğraşsa bile... Fenerbahçe'nin devlet için neler yapacağı ortadadır ve boynumuz da kıldan incedir. Bizim ifade ettiğimiz konu, futboldaki adil yarışın zedelenmemesi için çağrıdır.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe taraftarı bu size... Biz her şeyin farkındayız. Tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkaran zihniyet ile mücadele etmek için hırslıyız. Bu haftadan itibaren bu inançla omuz omuza taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazanarak şampiyon olmak için çalışacağız.

"LİG ADİL YÖNETİLİRSE, EN BÜYÜK ADAY FENERBAHÇE"

Transfer hatalarımız oldu, doğru kadro mühendisliği yapamadık, bunu konuşuyoruz, ders almaya çalışıyoruz ama bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımız, şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştirmez. Kimse 34 harika futbol oynayamaz. Son bir iki haftadır sürekli Fenerbahçe şöyle kötü, böyle kötü algısı var. Taraftarlarımızın her şeyin farkında olduğunu biliyorum. Bize nasıl destek verdiklerini de biliyorum. Statlar dışında da bize omuz veriyorlar. Son haftalarda her türlü psikolojik saldırılara maruz kalıyoruz, her hafta farklı isim hedefe konuluyor.Takım olarak her şeyin farkındayız. Bunlarla mücadele etmek için hırsla dolmuş durumdayız. İnşallah bu hafta sonundan başlayarak, sezonun geri kalan kısmında, bu inançla, hırsla tüm maçları kazanmak ve şampiyon olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Hafta başı tesislerde, hocamızla, kaptanımızla, oyuncular toplantı yaptık, yemek yedik ve gözlerindeki ışığı korduk. Saha bize yapılanlarla mücadeleden düşeceklerinden korkuyordum ama Ankaragücü maçından sonra nasıl kenetlendiklerini gördüm. Şampiyonluğa nasıl inandıklarını bize gösterecekler. Pazar günü ne yaşayacağız ama pazar gününden itibaren bu lig adil yönetilirse, Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adayıdır.

"DÜN FETÖ İLE ET TIRNAK OLANLAR, BAŞKALARINI FETÖ ÜYELİĞİYLE SUÇLUYOR"

Burası Türkiye, neyin ne olacağı belli olmaz. Ancak Fenerbahçe Başkanı kim olursa olsun, tavır farklı olmaz. Dün FETÖ ile et tırnak olanlar, FETÖ ile alakası olmayanları FETÖ üyesi olmakla suçluyor. Burası Türkiye, o yüzden neyin ne olacağı belli olmaz.

"BAKANLIKLARLA, BELEDİYELERLE İŞİMİZ OLUR"

'Ali Koç da bakanlarla görüştü' iddialarına Koç: "Bizim gibi kulüpler ister istemez devlet ile pek çok işi olur. Bakanlıklarla, belediyelerle işimiz olur. Vergi borcumuzu taksitlendirmemiz gereken bir konuydu, onun için kağıt almamız gerekiyordu. Konu buydu."

"BUNU DAHA FAZLA KAŞIMANIN ANLAMI YOK"

X kişinin, Y takımı şampiyon olmasını istemesiyle ilgili görüşlerimi belirttim. Cumhurbaşkanı da belirtti. Bunu daha fazla kaşımanın anlamı yok. Benim nasıl Fenerbahçe Başkanı olarak bazı özgürlüklerim kısıtlıysa, devletin başında olan kişiler için de aynı durum geçerli. Ben taraftara 'Şöyle bağırın, böyle bağırın' demiyorsam, camianın önde gelen isimlerine de 'Çıkın konuşun' demem.