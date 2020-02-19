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Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e daha önce yaptığı canlı yayın çağrısını yineledi ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı ile konuşacak konuların biriktiğini söyledi.

19.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Başkanı Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmak için hazır olduklarını dile getirdi.

Mustafa Cengiz ile konuşacakları konuların biriktiğini söyleyen Ali Koç, "Canlı yayında tartışmak için biz hazırız, Mustafa Cengiz de hazır olduğunu söylüyor. Burada topu size atayım, siz bize gelin, biz hazırız, Sayın Mustafa Cengiz de hazır. Dört başkanın olmasınada gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, belki iki, belki üç olur. Bunu yapmak kolay olmaz ama sizler inisiyatif alırsanız olur" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ DE "HAZIRIM" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un daha önce yaptığı çağrıya olumlu yanıt vermiş ve "Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, TV, Spor


HABER YORUMLARI (7)
CAN DEP:Akili ol Ali Kocum..sende daha fazla GS ile ugrasan baskanlar oldu simdi esameleri bile okunmuyor, kimlerin basarili olduğuda ortada..
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0 0
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NE DEĞİŞTİ:Size az bile zamanında Galatasaray itirazda bulunurken hakemlerin tarafındaydınız. Ne değişti şimdi inşallah Galatasaray da onlara aynı tepkiyi gösterir.
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6 0
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AKIL VAR MANTIK VAR...:BIKTIK USANDIK YAHU TS ÖAÇI ÖNCESİ TS YE SALLADIN ŞİMDİ GS MAÇI VAR SALLAYIP DURUYORSUN.BIRAKIN ARTIK BU MUSTAFA CENGİZ OYUNLARINI.HA UNUTMADAN BİR DAHA TV KONUŞMASI YAPMA SANA HİÇ YAKIŞMIYOR ÇÜNKÜ KONUŞMAN AĞIR ÇEKİM AZİZ YILDIRIM NİRE SEN NİRE
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4 1
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Mason gezici ve de içten pazarlıklısın ne yaparsan yap
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3 1
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POLAT:bu kadar oyunlar filimler çevireceğine o ünemi futbolculara versen takımına baksan başka olurdu tüm suçu hakemlere atsan bende o takımda olsam sala başını al maşını oynarım bu ülkede masa varsa onu fenev kurmuştur
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2 1
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MEMLEKETİM:Kimse yardim etmedi bu güne kadar nasil geldik diyor. Ya arkadas tv 8 de ve kendi kanalinizda dilenen benmiydim?
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7 6
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FB Lİ:SİZİN O YARDIMLARI TOPLAYACAK NE TARAFTARINIZ VAR NE KANALINIZ ACLAR
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4 5
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