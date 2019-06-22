Ali Koç, Ömer Faruk Beyaz'ı öve öve bitiremedi!

Acun Ilıcalı 'nın moderatörlüğünü yaptığı WinWin programında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , "Ömer Faruk'u duymuşsunuzdur. Ömer'in Allah vergisi özel yetenekleri var. Ömer Faruk Beyaz 15 yaşında, Ağustos'ta 16 olacak. Ömer'in süperstar mı olacağı, yoksa avarel bir futbolcu mu olacağı 3-4 yılda yapacaklarıyla belli olacak. Ömer, sen çok özel bir insansın." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMAK İSTERİM"

Başkan Ali Koç'a cevap veren Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, "İnşallah Fenerbahçe'nin yurt dışına en büyük transferi olurum. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak isterim. Tekrardan dönmek isterim." dedi.