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Ali koç, pfdk'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

19.09.2019 12:05Ali koç, pfdk'ya sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Kaynak: DHA

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