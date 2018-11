Ali Koç: "Sektörün Baştan Aşağı Değişmesi Gerekiyor" (1)

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:52



"4 büyük kulübün toplam geliri 1.6 milyar TL" Avrupa kupalarına sürekli katılsak da 2'nci turu göremiyoruz""Avrupa'da insan sermayesi çok gelişmiş""Rekabetçi bir ülke oluşturmak UEFA'ya yarar sağlar""Hayalim A takım ve altyapı oyuncularının bir arada çalışması""Hata yapan çok konuşur" Fikret Orman : "Kulüp yönetmek, şirket yönetmek değil""Türk futbolu küçülerek bu bütçeleri aşar" Genç oyuncuya yatırım, günü kurtarmak için yapılıyor""Bu zihniyetin değişmesi gerek""İyi bir finans oluşturuluyor ama maç kazanamayınca 'Paralar nerede' oluyor""Altyapı kimsenin umurunda değil" Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL - Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde Türk futbolunun geleceği, finans, konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolun geleceği için radikal kararla alınmasın gerektiğini belirttiler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde 'Sporun geleceği aydınlık mı?' konulu bir panele katıldı.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, İstanbul Levent'te bulunan Wyndham Grand Otel'de bu sene üçüncü kez gerçekleştirildi. 'Gelecek' temasıyla iki gün sürecek olan kongrede, farklı başlıklarda 26 panel ve 23 eğitim programı yer alacak.FİKRET ORMAN: "KULÜP YÖNETMEK, ŞİRKET YÖNETMEK DEĞİL"Kulüp yönetmenin bir şirketi yönetmek kadar kolay olmadığını, insanların sürekli bir başarı beklediğini belirten Fikret Orman, "Kulüpler Birliği'nde uzun bir toplantı yaptık. Son süreçleri de kamuoyu ile paylaştığım için çok fazla anlatmayacağım. Ali Koç başkanın da katılmasıyla bir ivme kazandık. Uzun bir toplantı oldu bugün. Şimdi bu yapmış oldugumuz iş esasında rasyonel bir iş değil. Bir finansman gözüyle baktığımız zaman orada alacağımız tedbirler başka. Burası bambaşka. Burası bizim sevgi verdiğimiz kulüplerimize destek vermek. Bu kulüpler bizim olsa 5 senelik bir planlama yapılabilir. Ancak bu böyle olmuyor. Burada taraftar var. İnsanların sürekli başarı beklediği bir yer. Bir başarı elde edilebilmesi adına bir şeyler yapmak durumdasınız. Futbol kulübünü yönetmek, bir şirket yönetmek gibi değil" şeklinde konuştu."TÜRK FUTBOLU KÜÇÜLEREK BU BÜTÇELERİ AŞAR"Türk futbolunun içerisinde bulunduğu borcun ancak küçülerek aşılabileceğini aktaran Orman, "Ben, Beşiktaş'a ilk başkan olduğumda cirosu 78 milyon Euro civarındaydı. 48 milyonluk bir gelirimiz vardı bunun 37 milyonu bankalara teminattı. Böyle olunca 5 milyon size kalıyordu. Türk futbolu ancak küçülerek o bütçeleri kendi içerisinde aşabilir. Bu böyle olmadığı için durum buralara geldi" dedi.ALİ KOÇ: "4 BÜYÜK KULÜBÜN TOPLAM GELİRİ 1.6 MİLYAR TL"Fenerbahçe'nin kendi yarattığı yatırımlarla kendini döndürebilecek bir kulüp olduğunu ancak zarar ve borçların kulübü bugüne getirdiğini belirten Ali Koç, "Harcamaların yüzde 80'i döviz kuruyla. Fenerbahçe Kulübü 'nün kendi yarattığı yatırımları kendi karşılaması gerekir ve bunu da başarabilecek potansiyelde. Ama şu anda zarar borç zarar. Hal böyle olunca da bu sürdürülebilir değil. Bizim şu anda konuştuğumuz borç finans kurumlarına olan borç. 2017-2018 zararı 3.1 milyar TL 4 büyük kulübün toplam borcu. 2017/2018 sezonunda 4 büyük külüp 900 milyon TL ödeme yapıyor. Hepimizin geliri 1.6 milyar TL. Bu hale bakınca bu sürdürülebilir değil. Kısacası Fenerbahçe kendi ürettiği ekonomiyi borç olmasa kendi kendini çevirebilir. Zarar edip borç alıyoruz. Günü kurtarmak için şampiyon olmak istiyoruz bu da olmayınca borcu borçla kapatıyoruz" ifadelerini kullandı."SEKTÖRÜN BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"Tüm sektörün baştan aşağı değişmesi gerektiğini aktaran Koç, "Aslında baştan aşağı yapı değişmeli. Antrenör, medya, hakemler yani tüm sektörün baştan aşağı değişmesi gerekir. Devletin içinde olduğu baştan aşağı bir yapılanma olması gerekir. Borç yapılandırma, onlar kısa dönemli hamleler. Baştan aşağı yönetenlerin değişmesi gerekir. Gerekirse 5 yıl Avrupa'da yer almayacağız. Bugün bu noktaya gelmemiz tamamen sorumsuzca yönetimdir. Burada SPK, TFF hoşgörülü davranmış. Sahiplik olmadığı içinde irrasyonel anlayışla devam edilmiş ve bu üst üste konarak buralara geldi. Bunun için çok radikal kararlar alınmalı devletin de içinde olduğu. Futbolcu işin büyük bir kısmı. Anadolu kulüplerinde çoğu TL alıyor ama 4 büyük kulüpte yerli ve yabancı oyuncular hala döviz alıyor. Aldığımız oyuncular yaşlı. Burada 2 milyon alıyor. Yaşa baktığımızda en yaşlı liglerden biriyiz. Altyapımızdan oyuncu çıkartamıyoruz. Biz baştan aşağı kaybediyoruz" şeklinde konuştu."AVRUPA KUPALARINA SÜREKLİ KATILSAK DA 2'NCİ TURU GÖREMİYORUZ"Avrupa'da kalıcı başarı sağlanabilmesi için öncelikle finansal modellerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten başkan Ali Koç, "Şampiyonlar Ligi'nde iyi para var ama Avrupa Ligi'nde 1'e 7 veriliyor. Geçen seneki Beşiktaş'ın başarısını yakarsa Galatasaray iyi bir meblağ alacaktır. Her ne kadar sürekli gideriz diye düşünsek de ikinci tura hiçbir zaman çıkılamıyor. Demem o ki bu alanlarda kalıcı olmak için finansal modellerimiz yeniden yapılanmalı. Altyapı veya daha fazla yerli oyuncu oynatan kulüplere yayın gelirinin daha fazlası verilmeli veya 30 yaş üstü oyuncu gelmeyecek gibi birçok planım var" dedi.FİKRET ORMAN: "GENÇ OYUNCUYA YATIRIM GÜNÜ KURTARMAK İÇİN YAPILIYOR"Fikret Orman belirli bir kaynak olmadığı sürece başarı sadece günü kurtarmak olduğunu ve ona göre oyuncu transfer edildiğini ifade ederek, "Kulüpler Birliği yasası sadece yeterli karar değil. Ali başkanın söylediği Avrupa'ya gidememek radikalliğin ciddiyetini gösterir. Ortada taraftarın istediği bir başarı var. Başarı gelmeyince de taraftar kendini çekiyor. Bir kaynağınız yoksa başarı için belli kriterde oyuncular alıyorsunuz. Genç oyuncuya yatırım günü kurtarmak için yapılmıyor. Göreve geldiğimde en kötü durumda bizdik. Şimdi daha iyiyiz ama başarı gelmeyince taraftar memnun değil. Kuralları net olarak konulmuş bir yapılanma sürecine gidilmesi gerekiyor. Beşiktaş olarak 3'üncü sene de şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de daha başarılı performanslar istiyorlar. Bunun içinde daha iyi oyuncular almak zorundasınız. Biz de geçen sene bir maçtan kaybettik. Daha iyisini alabilmek için para harcıyorsunuz, zarar ettiğiniz zaman oyuncuya git diyemiyorsunuz kolay kolay" açıklamalarında bulundu.ALİ KOÇ: "AVRUPA'DA İNSAN SERMAYESİ ÇOK GELİŞMİŞ"Avrupa kulüplerinin birden fazla branşla ilgilenmediğini ve belirli bir sahipleri olduğunu belirten Ali Koç,"Avrupa'da çoğu kulüp futbol dışında başka branşla ilgilenmiyor, sahipleri var, kendilerini globalleştirmişler, müthiş bir insan kaynakları çalışması, oyuncularını çok iyi parlatıyorlar ve dört bir yandan taraftarlara ulaşıyorlar. 3 büyükler local ama ulusal değiller. Avrupa'da en son söylemem gereken insan sermayesi çok gelişmiş. 10 yıl içinde öyle bir dönüşüm olacak ki Avrupa'nın büyük kulüpler pazarın yüzde 95'ine hakim olacaklardır" şeklinde konuştu."REKABETÇİ BİR ÜLKE OLUŞTURMAK UEFA'YA YARAR SAĞLAR"Türkiye'nin rekabetçi bir ülke olmasının UEFA'ya da yarar sağlayacağını aktaran Koç, "Kulüpler Birliği olarak ürünün, malın, ligin ne denirse densin onun sahibi olmalı. Federasyondan yöneticiler 3 büyük kulüpten olmamalı. Burada iletişimi iyi bilen insanlar, hocalar, futbolcular olmalı. Sonrasında ne oluyor? 3-4 kişi yükü götürmeye çalışıyor. Diğerleri toplantıdan toplantıya geliyor. Böyle olunca da bir şey elde edilemiyor. Mayıs ayında federasyon seçimleri var. Biz Fenerbahçe olarak futbolu çok iyi yönetecek vizyon sahibi adayların yanında olacağız. Rekabetçi bir Türkiye oluşturmamızın UEFA'ya da yararı olacaktır. Türkiye olarak günü kurtarmaktan vazgeçmeliyiz. Böyle devam edersek hiçbir yol kat edemeyiz. Almanya 'dan çıkan oyunculara bakın sürekli ihraç ediyorlar. Onlar yapabiliyorlarsa biz neden yapamıyoruz? Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Onların yaptığını kendimize göre oturtsak başarı gelecektir. Türkiye ekonomisiyle rekabetçi ülke ancak iyi ülkeler spor anlamında da iyiler" ifadelerini kullandı.FİKRET ORMAN: "İYİ BİR FİNANS OLUŞTURULUYOR AMA MAÇ KAZANAMAYINCA 'PARALAR NEREDE' OLUYOR"Fikret Orman, "Bir tedavi olabilmek için hastalığı ve sorumluluğu kabul etmemiz lazım. Bunu herkes kabul ediyor. Teşhiste ortada artık tedavi sürecine girilmesi gerekiyor. İngiltere 'de 3 oyuncu var ama hepsi Almanya kökenli. Cenk Tosun Mesut Özil ve İlkay Gündoğan. Artık bunları konuşmak yerine faaliyete geçmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi 'nde 450 mahkemenin elinden aldım. İyi bir finans oluşturuluyor ama maç kazanamayınca 'Paralar nerede' oluyor. Devlette Maliye ve Spor Bakanlığı olarak bir formül üretmeye çalışıyor. Yabancı kuralıyla ilgili olarak 14 yabancı alınması gerekmiyor. 9 yabancı da oynatabilirsiniz 4 oyuncu da. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Halkın da zihniyetinin değişmesi gerekiyor. Pepe 34 yaşına geldi. Ben onun yerine Fatih'i oynattığım zaman halk da mutlu olmuyor" dedi.ALİ KOÇ: "HAYALİM A TAKIM VE ALTYAPI OYUNCULARININ BİR ARADA ÇALIŞMASI"Hayalinin A takım ve altyapı oyuncularının bir arada çalıştığı ve bir kültür soluduğu ortam oluşturmak olduğunu vurgulayan Ali Koç, "10 senede 8 defa yabancı kuralı değişti. Bu hangi mantığa göre değişti? Bir sezonda 2 defa değiştiği oldu. Neden? Zihniyet değiştiği zaman bu da yerine oturacaktır. Bu kararlar bütün paydaşların bir araya gelip oturarak alması gereken kararlardır. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Karamsar konuşuyorum belki ama doğru yönetimle tünelin sonunda ışık var. Benim hayalim birçok tesisler olsun. Aynı ortamda altyapı ve A takım oyuncuları bir arada çalışıp aynı kültürü solusun. Bunlar olmayacak şeyler değil ama oturup baktığımızda şu anda bunları yapabilecek bir ülke değiliz. Hırvatistan İzlanda bunlar bizleri çok rahat yenebilen ülkeler oldular. Torpille oyuncu kazandırıp yükseltilirse hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.FİKRET ORMAN: "ALTYAPI KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL"Fikret Orman, Türkiye'de altyapıyı kimsenin önemsemediğini belirterek, " Genk 'in İngiltere'ye sattığı oyunculara baktığınızda inanamazsınız. Biz altyapıya yatırım yapalım diyoruz. Kimsenin umurunda değil ki. Herkes Ibrahimovic ne oldu, alacak mıyız derdinde. Yoldan geçen bunu soruyor. Böyle geleceğe yatırım olmaz. Bence önümüzdeki sezon değil devre arasında bir değişim hareketinin başlaması gerekir" şeklinde konuştu.ALİ KOÇ: "HATA YAPAN ÇOK KONUŞUR"Derbiden sonra yaptıkları savunmaya da değinen Ali Koç şöyle konuştu: "Derbiden sonra hakkımızı korumak için videolu açıklama yaptık. Alanya maçında genel başkanımız tekrar bir açıklama yaptı. Zaten hata yapan çok konuşur. Bizim yaptığımız tek açıklama tokat atan oyuncunun cezalandırılması. Biz de savunmamızdan çıkan sonuca göre cezamızı ödeyeceğiz. Spora zarar veren hangi sporcu olursa olsun cezanı alacaktır. Uyguladığımız zaman sizler de göreceksiniz. Beklenti var artık. Bir şey söylemediğin zaman sen tribünün hakkını korumuyorsun. Seçim zamanı her gittiğimde bana sorulan soru 'Federasyona karşı bizim haklarımızı nasıl koruyacaksın?' Haklı olabilirler. En çok zorlandığım soru budur. Kim masaya yumruğunu vuruyorsa dediği olsun diye. Bu zihniyette başarı olmaz."