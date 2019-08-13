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Ali Koç, Simon Kjaer için düğmeye bastı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer için İspanya'ya gidip Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.

13.08.2019 11:59
Ali Koç, Simon Kjaer için düğmeye bastı

Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı- Lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek. F.Bahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... Başkan Ali Koç'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO VERİLECEK

Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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Ali Koç, Simon Kjaer için düğmeye bastı

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