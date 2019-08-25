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Ali Koç stattan mutlu ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı.

25.08.2019 00:10 Ali Koç stattan mutlu ayrıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı. Taraftarlar, Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da stattan mutlu ayrıldı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'la birlikte stattan çıkan Başkan Ali Koç'a Fenerbahçeli taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi ve 'Şampiyon' tezahüratları yaptı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Ali Koç, sarı-lacivertlilerle tek tek fotoğraf çektirdikten sonra aracına bindi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Ali Koç, Spor

Kaynak: İHA

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