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Ali Koç stattan mutlu ayrıldı

Ali Koç stattan mutlu ayrıldıİSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı.

25.08.2019 03:23
Ali Koç stattan mutlu ayrıldı
Ali Koç stattan mutlu ayrıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında stattan mutlu ayrıldı. Taraftarlar, Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi.
Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da stattan mutlu ayrıldı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'la birlikte stattan çıkan Başkan Ali Koç'a Fenerbahçeli taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi ve 'Şampiyon' tezahüratları yaptı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Ali Koç, sarı-lacivertlilerle tek tek fotoğraf çektirdikten sonra aracına bindi.
Ali Koç stattan mutlu ayrıldı

Başakşehir, Ali Koç, Spor

Kaynak: İHA

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