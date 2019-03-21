21 Mart 2019, 12:32
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Ali Koç'tan Comolli'ye Giroud Transferi İçin Yetki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Chelsea'den ayrılacağı belli olan golcü Oliver Giroud'un transferi için Comolli'ye yetki verdi.

Hemen hemen her sezon adı Süper Lig devleriyle anılan Fransız golcü Oliver Giroud'nun lig biter bitmez Chesea'den ayrılacağı belli oldu.

EĞER İMZA PARASI VE YILLIK ÜCRETİ ASTRONOMİK OLMAZSA...

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Arsenal'den Chelsea'ye giden fakat 'mavilerde' beklenen performansı gösteremeyen Oliver Giroud'nun sezon sonunda Fransa'ya geri dönebileceği iddia edilirken, Fransız futbolcu için Türk kulüplerinin de devreye girebileceği belirtildi.

ALİ KOÇ'TAN COMOLLI'YE TAM YETKİ

Akşam'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki milli forvetin 3 ay sonra sözleşmesinin sona erecek olması özellikle Fenerbahçe'yi harekete geçirirken, oyuncunun sözleşme şartları ve imza parasının astronomik boyutlara ulaşmaması halinde transferin mümkün olacağı ifade edildi. Slimani, Soldado, Frey ve Ayew'de karavana atan sarı lacivertlilerin Giroud'nun menajeri Michael Manuello ile masaya oturması beklenirken, Ali Koç'un şartların araştırılması için Comolli'ye tam yetki verdiği bildirildi.

Kariyerinde 398 maça çıkan Olivier Giroud 166 gol attı. 84 kez Fransa Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu bu kulvarda da 33 gol kaydetti.

Oliver, Chelsea, Ali Koç, Spor



YORUMLAR (8)
ADINIZI YAZIN-: yasli oyuncu istemiyoruz baskan yeter artik
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KRALEX: Giroud KIM LAAA IYI TOPCU OLSA SANA KLAIRMI BENCE HIC IYI Bİ GOLCÜ DEGIL
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KİRİVO, DELALE: Ali Koc ve Damien Comolli tekerlegi yeniden Icat edecek- 3 Tane Avrupa Ligi Tecrübesi olan ve 8 Tane Genc Futbolcu alin, baslarina Disiplinli TD,dikin,yeter.Futbolcularin ve TD ,arasindaki Lisan birbirlerine yakin olsun
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BENCE: ALİ BAŞKAN BİR HAFTA ÖNCE DİYOR Kİ YAŞLI SPORCU ALMA DEVRİ BİTTİ SİZ HALA 32 YAINDA YANİ 33 LÜK FORVET YAZIYORSUNUZ
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FİTBÖLÇU: gene başladı, ya ben kaç kere diyeceğim, Türk burçuwaları beş para etmez, hiçbir iş bilmez diye... Durmak yok, feneri yok edene kadar devam.
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