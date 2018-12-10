10 Aralık 2018, 18:53
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Ali Koç'tan Comolli'ye: Sen de Otobüsle Gidiyorsun!

Ali Koç

Fenerbahçe'deki kötü gidişattan sportif direktör Damien Comolli de nasibini aldı.

Senad Ok/ Skorer Özel
Başkan Ali Koç'un tüm eleştirilere rağmen arkasında durduğu ve görevden almadığı sportif direktör, Akhisarspor mağlubiyeti sonrası başkanın hedefindeydi. 
Normal şartlarda yönetim kafilesi içinde yer alan Comolli, deplasman maçlarında bu uygulamaya tabii oluyordu. Ancak son mağlubiyet sonrası bizzat başkan Ali Koç'un talimatı ile takım otobüsü ile İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Mevcut tabloya rağmen Comolli'nin görevden alınması gibi bir durumun kısa vadede söz konusu olmadığı da ifade edildi. Ancak, Akhisar maçı sonrası alınan bu kararın Comolli için önemli bir mesaj olduğu vurgulandı. 
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Senad Ok,Ali Koç

YORUMLAR (1)
FENERBAHCELİ: Kov artik komoliyide sen her gecen gün puan kaybediyorsunuz inadinla devam edeceksen sende git boyle bir şey olmadı tarihte alibey
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