Haberler » Spor » Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

Ali Koç, Trabzon-Göztepe maçının konuşulduğu kanalda iddialarda bulunan Erman Toroğlu'na yanıt verdi. Koç, "Bir kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Maç günü hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklar dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim." ifadelerini kullandı.

05.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında yeni Başkan Mehmet Sepil'i tebrik ederken, Kayseri spor maçı sonrasında yapılan yorumlarla ilgili sert açıklamalar yaptı. Koç, özellikle Erman Toroğlu'nun açıklamalarına cevap verirken Trabzonspor- Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. O maçın hakem kararları değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire... Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim." ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Hayırlı uğurlu olsun yeni yönetimimiz. Şu an Türk futbolunun içinde bulunduğu durum açısından bakarsak Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ligimizi, marka değerini geliştirmek ve iyileştirmek adına. Süper Lig'de artısı eksisi neyse, iyisiyle kötüsüyle tüm riski alan kulüplerdir. Yatırımları yapan, transfer yapan, seyirciyle, medyayla muhatap olan kulüplerdir. Bu değerin gerçek sahibi kulüplerdir. Adım adım sağlıklı modelleri de Türkiye'ye kurgulayarak, uyarlayarak kulüplerin artık kendi yarattığı değeri kendi yöneteceği bir konuma er ya da geç gelinmeli."

"HAKEM ESKİSİ" SÖZLERİ

Fenerbahçe aleyhine algı yapıldığını kaydeden Fenerbahçe Başkanı, Erman Toroğlu'na göndermede bulunarak, "Pazar akşamı Kayserispor karşısında bir maçımız vardı. Şimdi söyleyeceklerim Kayserispor'un 3 puanına gölge getirmesin. Biz şunu tekrar söylemek istiyoruz, biz sıcağı sıcağına daha durumu hazmetmeden adrenalin ve duygusal yüksek bir durumda açıklama yapmıyoruz. Tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak, tüm pozisyonları ve yazılan çizilenleri değerlendirip bir açıklama yapma durumunu benimsemiş durumdayız. Biz her zaman olduğu gibi açıklamamızı maç gecesi yapıp, kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık. Rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. O maçın hakem kararları değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire... Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim.Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii gol atacaksın ama bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var, %100, %100'e yakın, diğeri tartışılır.Sert bir maçtı. Kendi aleyhimize ve lehimize yapılan bir hata diyelim, Altay'ın cezalandırılmaması, belki de bu da bir suçluluk psikolojisidir. Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar?"

"ERTESİ GÜN SUS PUS OLDULAR"

"Ertesi gün bu arkadaşlar sus pus oldu. Fenerbahçe üç puan alamadı, arayı açamadı. Birden bire ligimiz daha temiz bir hale gelmiş oldu. İlgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak."

"6222 SİNEKLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL"

"Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu gibi sahışların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var. Bunların bir tanesi de atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir - iki hafta maç alamıyorlar. Art niyetli düşünmek gerekirse bundan bir sonuca varabilirsin."

Ertuğrul Sağlam, SamsunsporErtuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklifFenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklif

Sergen YalçınSergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı

Cenk Tosun, Andre GomesCenk Tosun, Andre Gomes'in ayağının kırıldığı dakikaları anlattı: Şoka girmişti

Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

Trabzonspor, Ali Koç, Spor


YORUMLAR (3)
SOKAKTAKİ FB Lİ:Ne alatıyosun başkan, yapmak istediğin nedir, haklı bile olsan-ki değilsin, yenemediğin takım lig sonuncusu ve ilk galibiyetini FB den alıyor. Tepkileri takımdan uzaklaştırma adına bunları yapıyosan, bi ata sözü varŞUYU KABAHATİNDEN BÜYÜK der, yani özrün kabahatinden de kötü. Neymiş ençok topa sahip olan, ençok pozisyon bulan, rakip sahada ençok oynayan, oynada dur bunları yapmak 3 puanı getirmiyor, sen hala yok şu yok bu, bırakın FB taraftarına algılatma ile takımın kötü olduğunu gizlemeyin,
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Savcilar nerede? Kaldirin su futbolu memleketten. Rezillik diz boyu. Bikti artik millet bu soytarilarin mesajlarindan.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Adam doğru diyor ermoş la zeki yi diyor ermos terimin kankası zekide ts görünmülü fakat gs li biri
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:03 Bülent Uygun'un kümede kalacaklarına inancı tam
18:55 Samsunspor'dan suç duyurusu
18:58 Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı
18:56 Göksel Gümüşdağ, UEFA'yı çifte standardı sonlandırmaya çağırdı
18:55 İ.M. Kayserispor'da moraller yerinde
18:29 Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!
17:17 Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
16:52 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz
16:00 Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
15:01 Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu
5.11.2019 19:05:36